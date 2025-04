Ristorante Montenerone: 45 anni di storia culinaria tra tartufo e cacciagione

Da Loredana e Dino Bruganelli, una cucina che profuma di tradizione e di sapori antichi. Il Ristorante Montenerone, a Piobbico, racconta da oltre 45 anni la cultura gastronomica del territorio, tra tartufo, cacciagione e piatti che sanno di casa. Alle pendici del Monte Nerone, il ristorante prende il nome da questo austero monte, dove funghi e tartufi non mancano mai e impreziosiscono un menù che mantiene tradizioni inossidabili.

Il percorso gastronomico spazia da un prosciutto tagliato a mano a una grande crostata realizzata dalle mani esperte di Loredana, passando per primi piatti di forte identità come la polentina ai funghi e le tagliatelle al tartufo bianco. Non mancano interpretazioni della tradizione come la coratella d'agnello, la trippa di vitello e le cotiche di maiale con i fagioli, fino ad arrivare alla cacciagione, trattata con una tecnica che rivela conoscenza, sapienza ed esperienza.

Filetto al Tartufo Nero

Pur esprimendo una cucina strutturata e ricca di grandi sapori, il termine più ricorrente sulle labbra di Loredana è "delicatezza": tutto, anche nella forza e nell’imperiosità dei sapori, deve condurre alla delicatezza, raggiunta attraverso tempi di preparazione lunghi e capaci di smussare i caratteri più selvatici e impegnativi.

Il Ristorante Montenerone è un luogo dove tradizione e atmosfera convivono, offrendo agli ospiti un'esperienza autentica e accogliente, come a casa di amici.

In questo contesto carico di emozioni e memorie, si crea lo spazio ideale anche per sviluppare progetti, eventi e visioni future, rendendo il locale una fucina di idee e di grande vitalità.

Tagliatelle ai funghi

In cucina, Loredana continua a proporre piatti che da anni regalano le soddisfazioni più alte.

In sala, Dino e Andrea Bruganelli, sempre presenti tra i tavoli, offrono agli ospiti momenti culturali e spensierati, in un equilibrio perfetto tra convivialità e professionalità.

Tagliata di Marchigiana al sale grosso

Il Ristorante Montenerone, forte della sua storicità e della sua capacità di mantenere uno sguardo aperto alla modernità, contribuisce a indicare Piobbico come uno dei paesi italiani dove meglio si può mangiare e creare amicizia.

Coradella d'agnello

