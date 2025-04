Elon Musk auspica zero dazi in futuro tra Usa ed Europa: «L'ho consigliato a Trump»

Elon Musk prova a vestirsi da colomba dopo l’introduzione dei dazi sui prodotti europei da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Prendendo la parola in videocollegamento durante il congresso federale della Lega, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze, Musk ha auspicato l’azzeramento degli stessi.

Elon Musk ha consigliato a Donald Trump di azzerare i dazi verso la Ue in futuro

Musk consiglia a Trump di azzerare i dazi

Ad annunciare l’intervento del numero uno di X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter, è stato Matteo Salvini, che ha invitato la platea a riservare un applauso per l’imprenditore. Nel suo intervento, Musk ha ribadito l’importanza di un rafforzamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, auspicando una partnership più stretta tra le due sponde dell’Atlantico.

«Spero - ha detto Musk - che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio». Quindi ha aggiunto: «È la mia speranza per il futuro e questo è il consiglio che ho dato al presidente».

Musk presto fuori dall’Amministrazione Trump

Elon Musk, però, sta per dire addio al suo ruolo al Doge, il Department of Government Efficiency (Dipartimento dell'Efficienza Governativa). La notizia è stata confermata dallo stesso presidente degli Stati Uniti.

Mentre si trovava a bordo dell'Air Force One, durante un viaggio ufficiale, Trump ha parlato con i giornalisti, rivelando che Musk si preparerà a lasciare l’incarico di ceo entro pochi mesi. «Elon è fantastico, ma gestisce un numero incredibile di aziende», ha dichiarato il presidente. «A un certo punto, dovrà fare un passo indietro», ha aggiunto Trump, pur sottolineando che sarebbe felice se Musk rimanesse al comando «il più a lungo possibile».