Nasce Oleum Spec, il primo “naso elettronico” per l’olio extravergine d’oliva

È stato presentato a Bologna, presso la sede del Bi-Rex Competence Center, “Oleum Spec”, il primo naso elettronico in Italia in grado di valutare in modo oggettivo le qualità organolettiche dell’olio extravergine di oliva. Il progetto è frutto della collaborazione tra Olitalia, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di oli e aceti, e Lab Service Analytica, PMI innovativa attiva nella sicurezza alimentare e ambientale.

Cos'è Oleum Spec, il nuovo naso elettronico

Il sistema utilizza intelligenza artificiale e machine learning per offrire uno strumento rapido e affidabile destinato all’industria olearia. Tra le principali funzionalità: il rilevamento di difetti, la previsione della shelf-life e il supporto alla standardizzazione della miscelazione degli oli. La sperimentazione, attualmente in corso, punta a ridurre il margine di errore umano nella valutazione sensoriale, oggi affidata ai panel di assaggiatori. Il progetto “Oleum Spec” è stato co-finanziato dal fondo europeo Next Generation EU attraverso il Pnrr, con un investimento complessivo superiore ai 700mila euro. Al progetto partecipano anche l’Università di Bologna (Alma Mater Studiorum), Bi-Rex Competence Center e l’Istituto per l’Olivicoltura ZRS Koper. Secondo la normativa europea (Regolamenti UE n. 2104/22 e 2105/22), l’olio extravergine d’oliva è l’unico alimento per cui è obbligatoria una valutazione organolettica per la classificazione merceologica. Dopo le analisi chimico-fisiche di routine, i lotti di olio devono quindi essere valutati da un panel di esperti assaggiatori. Questa valutazione è essenziale per tutte le fasi del processo produttivo, dalla selezione della materia prima alla composizione delle miscele.

«Questo progetto è perfettamente nelle corde di Olitalia - afferma Angelo Cremonini, presidente di Olitalia - e porta valore in un settore che storicamente viene riconosciuto come poco innovativo. Una rivoluzione per tutta l’industria olearia, offrendo ai produttori uno strumento avanzato per ottimizzare i processi e migliorare la qualità dell’olio. Il progetto risponde alla crescente competizione internazionale sui costi di produzione, introducendo un sistema di controllo qualità innovativo e oggettivo, in grado di affiancare il metodo ufficiale basato sulle prove sensoriali. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa iniziativa, insieme a un partner d’eccellenza come Lab Service Analytica, perché oggi la filiera ha bisogno di certezze. Eliminare il margine di errore umano significa dare agli imprenditori gli strumenti necessari per prendere decisioni basate su dati oggettivi».

Come funziona Oleum Spec

Il sistema combina tecniche ad alta sensibilità come la GC-IMS (Gas Cromatografia con Spettrometria a Mobilità Ionica) per l’analisi dei composti volatili, con un’applicazione software on-demand per l’elaborazione dei dati. Il software viene progressivamente “istruito” tramite i dati forniti da panel ufficiali, migliorando la propria capacità di analisi con l’aumentare dei test effettuati. Nel progetto, Olitalia ha curato la parte relativa al campionamento degli oli e alla raccolta dei dati analitici, coinvolgendo anche il proprio laboratorio e il panel aziendale riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura. Lab Service Analytica ha invece fornito le competenze per lo sviluppo del software e per l’analisi chimica e sensoriale. La tecnologia è pensata per le aziende olearie, gli enti di controllo e i laboratori conto terzi. L’obiettivo è offrire uno strumento in grado di affiancare i metodi sensoriali tradizionali, migliorando l’efficienza e l’affidabilità del controllo qualità lungo tutta la filiera.

«Il progetto Oleum Spec si inserisce nella tradizione di innovazioni industriali sviluppate nel corso degli anni - afferma Ivano Battaglia, Amministratore Delegato di Lab Service Analytica - Lab Service Analytica è una PMI che grazie alle sue competenze interne e al “network” di esperti a cui fa riferimento, riesce a proporre progetti innovativi, trasformando i risultati scientifici in solide soluzioni analitiche per un mondo più pulito, sano e sicuro. Lo spirito imprenditoriale, unito all’ entusiasmo ed alla capacità organizzativa di un team creativo, ha permesso all’ azienda di accedere a diversi finanziamenti pubblici nazionali ed internazionali. Non è quindi un caso che il progetto Oleum Spec sia nato da una intesa fra due aziende, Olitalia e Lab Service Analytica, che hanno l’innovazione nel proprio dna per risolvere reali problemi industriali. Da sottolineare come Oleum Spec sia stato l'unico progetto fra i 30 co-finanziati nel terzo bando di Bi-Rex del 2023 ad appartenere al settore agroalimentare, a dimostrazione della visione strategica delle due aziende nell’applicare l’intelligenza artificiale al miglioramento produttivo».