Dall'Olanda al Messico: Francesco Panella torna in tv con “Little Big Italy”

Francesco Panella riparte con la nuova stagione di “Little Big Italy”, il programma cult per chi ama scoprire il vero gusto italiano… anche fuori dai confini. Da lunedì 7 aprile in prima serata sul Nove (e in anteprima streaming su Discovery+), otto nuove puntate ci porteranno in giro per il mondo alla ricerca di ristoranti che riescono davvero a raccontare l'Italia, piatto dopo piatto.

Francesco Panella torna con “Little Big Italy”: tutte le novità della nuova stagione

Come sempre, a guidare Panella, volto popolare della ristorazione italiana, saranno tre italiani residenti in ogni città, expat innamorati del Bel Paese che lo condurranno nei loro ristoranti del cuore. Tre locali, tre storie, tre assaggi di italianità. Si valuteranno tre ricette: la proposta dell'expat, il cavallo di battaglia del ristoratore e una sorpresa “fuori menu” scelta da Panella. In palio, il “gettone tricolore” - il punto bonus per il ristorante che ha saputo toccare le corde della nostalgia meglio degli altri. E, come sempre, sarà lo stesso Panella a dare il verdetto finale con il suo personale voto di italianità.

Ogni puntata - da 75 minuti - offre un collage di storie: chi ha lasciato l'Italia per realizzare un sogno, chi ha aperto un ristorante lontano da casa per far conoscere le ricette di famiglia, chi cerca nei sapori un eco dell'infanzia. E in ogni assaggio, riemerge il valore tipico della cucina italiana: non solo eccellenza gastronomica, ma un linguaggio comune che lega persone di età e provenienza diverse. "Little Big Italy", prodotto da Banijay Italia per Warner Bros Discovery, si configura, quindi, come un percorso attraverso diverse culture e storie familiari, con un focus sulle ricette che evocano il calore domestico.

Il ristoratore romano Panella, con un legame tra Italia e Stati Uniti, ha già visitato 63 città in quattro continenti. Questa edizione inizia in Europa - Rotterdam, Liverpool, Sofia, Tallinn e Atene - per poi spostarsi oltreoceano a San Paolo, Rio de Janeiro e Guadalajara, in Messico. Il programma è visibile anche su Sky (canale 149), Tivùsat (canale 9) e in anteprima settimanale su Discovery+ dal 31 marzo.