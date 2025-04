Quali giochi d’azzardo amano di più gli italiani: tendenze e preferenze

Nell'ambito dell'economia italiana, il gioco d'azzardo è un settore in continua evoluzione sia per quanto riguarda la crescita annuale fissa del 5%, che si prevede durerà fino al 2030, sia per le tecnologie, le tendenze e le innovazioni che sta apportando, andando di pari passo con quelle che sono le novità soprattutto del settore tecnologico. Il tutto però messo a disposizione a livello pratico del suo pubblico. In questo quadro, in cui rispetto ai casinò fisici si stanno sviluppando soprattutto le piattaforme online, ci sono, come sempre, delle preferenze di giochi rispetto ad altri. Andiamo a vedere insieme quali sono i giochi che gli italiani preferiscono e quelli che creano i maggiori introiti in questo settore.

Ad oggi esistono nel panorama italiano, due tipologie di casinò online i casinò AAMS che sono regolamentati da una licenza italiana e operano sotto stretto controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dall'altro canto si sono i casinò non AAMS che è quella serie di piattaforme che hanno una licenza straniera per esempio Malta o l'Inghilterra e sono quindi soggetti alle legislazioni del paese in cui hanno la licenza. Entrambi i casinò sono fruibili dal pubblico italiano. La differenza è che sui secondi è bene fare una ricerca che siano sicuri. Il loro vantaggio è che, essendo solitamente sotto legislature più flessibili, hanno possibilità di proporre subito le nuove tecnologie e hanno anche delle esperienze promozionali un po' più elastiche. Anticipata questa identificazione delle differenti piattaforme, uno dei giochi che resta nel cuore delle preferenze degli italiani sono le slot machine sia nello scenario dei casinò fisici che nei casinò online.

La top dei giochi d’azzardo preferiti dagli italiani

Uno dei giochi in assoluto preferiti sia a livello fisico che online sono le slot machine. Le slot machine sono molto semplici, immediate e, soprattutto online, hanno una varietà di temi ampia, che va a coprire quasi tutti i gusti. Si possono vincere premi e Jackpot progressivi e soprattutto non richiedono particolari strategie perché offrono una tipologia di esperienza di gioco che è immediata e divertente. Ci sono alcune slot che spiccano nel panorama italiano che sono per esempio Book of Ra che è un cult per generazioni e generazioni di giocatori e continua a essere un evergreen. Un altro Starbucks apprezzato soprattutto perché ha delle meccaniche di gioco avvincenti e la grafica è molto importante per i suoi colori vivaci.

Abbiamo anche Gonzo's Quest e siamo nella piena avventura. Non mancano le slot machine ispirate a film e serie TV, addirittura a videogiochi. La tendenza oggigiorno è quella di avvicinare sempre di più i giochi e le slot machine alla gamification, quindi a una contaminazione del linguaggio dei videogiochi che determina l'adozione di tecniche utilizzate in questi stessi quali le sfide, i premi e i livelli. Tutto questo crea grosse preferenze da parte soprattutto del target dei Millennials quindi parliamo di un range di età dai 25 ai 34 anni, i quali sono più avvezzi a questa tipologia di gioco, ma soprattutto sono il 60% sul totale dei giocatori.

Dopo le slot machine abbiamo la roulette, che è un grande classico che non passa mai di moda: è il simbolo dei casinò. Questo gioco è molto semplice e crea un'atmosfera elegante. C'è una versione di roulette europea, che è molto ricercata dagli italiani perché ha un banco più basso. C'è poi la roulette americana e, sulle piattaforme online, c'è la roulette live, che guadagna sempre più in popolarità grazie al fatto che si segua attraverso la tecnologia di streaming live e quindi si possa interagire in tempo reale con il croupier pur rimanendo a casa propria.

Altro gioco molto amato, noto anche come 21, è il Blackjack: stiamo entrando nell'ambito della strategia. Questo infatti è uno dei giochi più amati da chi è un pochino più avvezzo ai giochi d'azzardo: bisogna avvicinarsi il più possibile al 21 senza superarlo, vincendo rispetto al banco. Abbiamo varie tipologie di Blackjack anche in questo caso: abbiamo il Blackjack Classic il Blackjack live, che comporta un'esperienza interattiva e anche il pubblico femminile molto questa tipologia di gioco di gioco come ama il poker. Abbiamo infatti tra i preferiti anche il poker, gioco di abilità molto amato dagli italiani, soprattutto per chi cerca appunto la strategia e la psicologia. I grandi titoli sono Texas Hold'em, Caribbean Poker e l’Oasis Poker: questi ultimi sono due versioni più semplici e più veloci da giocare.