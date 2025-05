Dalle truffe alla cucina: la nuova vita da chef di Wanna Marchi parte da Bergamo

Wanna Marchi torna sotto i riflettori, ma questa volta niente brodi miracolosi o amuleti contro il malocchio: l'ex regina delle televendite si reinventa cuoca e debutta come chef all'Osteria Mille di Bergamo, grazie a un progetto nato dalla collaborazione con il proprietario del locale. Una nuova vita ai fornelli dopo anni difficili, segnati da una condanna per truffa e dall'arresto, appena due mesi fa, della figlia Stefania Nobile in un'indagine che ha fatto parecchio rumore.

Wanna Marchi riparte dalla cucina

Wanna Marchi e la collaborazione con l'Osteria Mille di Bergamo

Marchi ha annunciato il suo ritorno in pubblico attraverso un video pubblicato su Instagram, dove si mostra sorridente, con una tazzina di caffè in mano, pronta a rimettersi in gioco tra i fornelli. «Salve a tutti, sono Wanna Marchi, perché sapete che io da tanti anni se non ho un caffè in mano non riesco… non dico a parlare, perché a parlare ci riesco, però mi dà forza, coraggio e sprint». La proposta è arrivata da Paolo, titolare dell'Osteria Mille, che ha deciso di coinvolgerla in una collaborazione decisamente inedita. Wanna Marchi proporrà alcuni suoi piatti all'interno del menu del locale e, almeno per ora, l'idea è di cucinare per pochi ospiti selezionati. «Facciamo cucina insieme e invitiamo a mangiare nel ristorante poche persone» spiega lei nel video.

Ma l'osteria bergamasca potrebbe essere solo la prima tappa. Marchi lascia infatti intendere che questo possa diventare un progetto itinerante: «Per vivere devo lavorare. Quindi ho deciso di andare in giro per l'Italia a cucinare». Ricordiamo che non è la prima volta che la Marchi si avvicina al mondo della cucina. Dopo la fine della carriera televisiva, aveva già provato a rientrare sulla scena pubblica con “Casa Marchi”, un canale YouTube dove, insieme alla figlia Stefania, condivideva ricette e ricordi personali. Le protagoniste erano le ricette della tradizione emiliana e romagnola: tagliatelle al ragù, coniglio alla cacciatora, piatti semplici, di casa. Il suo ritorno non poteva però passare inosservato. Le reazioni al video pubblicato sui social non si sono fatte attendere, tra chi la applaude per il coraggio di rimettersi in gioco e chi, invece, non riesce a dimenticare il passato. Le critiche più dure arrivano da chi ricorda i danni causati dalle sue televendite e il coinvolgimento della figlia Stefania, che oggi si trova ai domiciliari per una vicenda giudiziaria di tutt'altro tenore.

Due mesi fa l'arresto di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi

A marzo, infatti, come detto poc'anzi, Stefania Nobile e il suo ex compagno Davide Lacerenza - titolare della “Gintoneria”, noto locale milanese frequentato da vip - sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con accuse pesanti: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e autoriciclaggio. Ai domiciliari anche Davide Ariganello, factotum della coppia. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato al sequestro di beni per oltre 900mila euro, ritenuti frutto dell'autoriciclaggio. La “Gintoneria”, in via Napo Torriani, è stata posta sotto sequestro.