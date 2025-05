Milano, muore tranviere dopo un pranzo al ristorante. Intossicati 5 colleghi

Davide Teruzzi, conducente di tram di 50 anni in servizio per Atm (Azienda trasporti milanesi), è morto domenica 11 maggio a Milano dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva. Il malore era arrivato a seguito di un pranzo con alcuni colleghi in un ristorante convenzionato con l'azienda di trasporti, vicino alla stazione Centrale. Almeno altre cinque persone, tutte dipendenti Atm, erano finite in pronto soccorso per sospetta intossicazione. Sarà l'autopsia, disposta in queste ore, a chiarire le cause del decesso.

Tragedia dopo il pranzo al ristorante: tranviere Atm muore a Milano

Pranzo con i colleghi finisce in tragedia: muore un tranviere a Milano

La vicenda comincia domenica 4 maggio, quando Teruzzi pranza insieme ad alcuni colleghi in un locale di via Fabio Filzi, che rientra nelle convenzioni aziendali di Atm. Lui ordina una frittura di calamari, gli altri preferiscono il risotto. Poco dopo il pasto, diversi commensali iniziano ad accusare malori. Almeno cinque persone vengono portate al pronto soccorso per sintomi da intossicazione alimentare, tra loro anche Teruzzi, che viene dimesso con un certificato di malattia. Lunedì sera, però, il tranviere si sente nuovamente male.

La situazione peggiora rapidamente e mercoledì 7 maggio viene trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, dove i medici decidono per il ricovero immediato in terapia intensiva. Viene intubato e le sue condizioni appaiono da subito critiche. La madre racconta ai colleghi che il figlio è tenuto in vita solo dai macchinari. Dopo quattro giorni in ospedale, Davide Teruzzi muore nella serata di domenica 11 maggio. L'Ats di Milano ha avviato le verifiche per accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del ristorante. Al momento, non sarebbero emerse irregolarità. In via precauzionale, però, Atm ha sospeso la convenzione con il locale in attesa di ulteriori accertamenti, ed ha espresso vicinanza alla famiglia del dipendente scomparso.

Chi era Davide Teruzzi, tranviere morto a Milano dopo un pranzo

Teruzzi, ricordiamo, abitava a Melzo (Mi) insieme alla madre. Lavorava per Atm da 24 anni e guidava i tram delle linee 5, 12 e 33, con base al deposito Leoncavallo. I colleghi lo descrivono come una persona gentile e precisa: «Un gigante buono con una vita sfortunata, una persona di una bontà incredibile» raccontano al Corriere della Sera, ricordando anche il dolore per la perdita del padre avvenuta qualche anno fa, i problemi di salute affrontati e un'operazione chirurgica che aveva superato.