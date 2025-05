La Sardegna in tavola con MangiareSardo.com

Nonna ISA ItalianFood, la nota piattaforma e-commerce specializzata nella vendita di prodotti enogastronomici tipici della Sardegna annuncia il proprio rebranding e diventa ufficialmente MangiareSardo, con l'obiettivo di favorire un’evoluzione del portale nel segno della continuità.

La mission rimane infatti sempre quella di valorizzare le eccellenze dell'isola, rendendole facilmente accessibili, così da andare ad arricchire le tavole di tutta Italia.

Dalla rivendita di prodotti ortofrutticoli all’e-commerce

Il processo di rebranding che ha trasformato l'e-commerce di Nonna ISA ItalianFood in MangiareSardo rappresenta l'ultimo, ambizioso capitolo di una storia che affonda le sue radici nel secolo scorso.

Tutto è infatti iniziato, nella metà degli anni 60, con l’apertura di una piccola rivendita di prodotti ortofrutticoli da parte di Giovanni Muscas, un imprenditore che, con le sue scelte lungimiranti, è poi arrivato a fondare il Gruppo ISA, la celebre realtà imprenditoriale sarda di cui è ancora oggi presidente e a cui fa riferimento MangiareSardo.

Attualmente, il portale e-commerce, che può vantare un posizionamento forte sul mercato grazie a prezzi mediamente competitivi, mette a disposizione degli utenti un portale altamente performante, una fase d'ordine efficiente e tante idee regalo.

Il vero valore aggiunto, però, risiede nella varietà e nella ricercatezza dell'offerta: una vetrina con circa 900 specialità selezionate, tutte sempre provenienti dalla migliore tradizione gastronomica regionale.

Le eccellenze regionali su MangiareSardo.com

Tra le eccellenze disponibili su MangiareSardo.com troviamo il pane sardo, espressione di una tradizione secolare che si tramanda grazie alla passione dei maestri panificatori artigianali.

L'offerta annovera una delle più ampie varietà di pane e sostituti tradizionali, a partire dall'iconico pane carasau, fino al pane guttiau, al pane pistoccu, al bistoccu e alle sfogliatine guttiau, compresi i numerosi snack tipici della panificazione sarda. Una serie di prodotti ideali da portare in tavola o da valorizzare in gustosi aperitivi, da abbinare con le tante specialità di oli e sottoli presenti sul portale oppure con i salumi della tradizione regionale.

Su MangiareSardo.com è possibile trovare tanti salumi tipici sardi, da sfruttare per preparare le ricette tipiche locali anche al di fuori del territorio o, più semplicemente, per gustare deliziosi aperitivi con un companatico d'eccellenza.

L'offerta, che nasce per soddisfare anche i palati più esigenti, annovera, tra le altre cose, filetti di cinghiale, lardo suino al mirto, guanciale di maiale, lonza, mustela e salsiccia sarda, disponibile sia nella sua forma più classica sia con la caratteristica profumazione al mirto; a valorizzate ogni proposta, i sapienti processi di stagionatura locali, che ne plasmano sapori e profumi e le legano a doppio filo al territorio.

Sull'e-commerce sono disponibili anche tante varietà di pasta tipica sarda: un assortimento che include i formati più rappresentativi della tradizione isolana - culurgiones, fregola, malloreddus - preparati in maniera artigianale così come vuole la tradizione. Per completare ogni portata, il portale mette a disposizione anche una ricca offerta di formaggi tipici, creme, sughi e condimenti locali, per valorizzare ogni piatto con le migliori materie prime e vivere un'esperienza gastronomica completa.

Ad arricchire il tutto, vini rossi e bianchi, ma anche birre e liquori e distillati della tradizione: prodotti per accompagnare ogni pasto - o fine pasto - con i sapori più caratteristici del territorio.

E per chi desidera cimentarsi nella preparazione dei piatti più iconici della cucina tradizionale sarda, il portale mette a disposizione un ricco ricettario pensato per offrire un viaggio culinario alla scoperta di tutte le specialità del territorio.

Dalla Sardegna a tutta Italia: con MangiareSardo la tradizione isolana viaggia online

MangiareSardo.com deve il proprio successo a un modello di vendita che ha saputo portare in modo semplice e veloce i migliori prodotti della tradizione gastronomica sarda oltre i confini regionali. Un approccio perfettamente in linea con le tendenze attuali, in cui i consumatori sono sempre più attenti all'autenticità dei sapori e curiosi di andare alla scoperta delle specialità locali della Penisola. A fare il resto, un processo di acquisto, completamente digitalizzato, che permette di ordinare qualunque prodotto da casa e riceverlo a domicilio in circa 5 giorni lavorativi.

Un'offerta che, di fatto, rende le eccellenze sarde a portata di click, consentendo a chiunque di gustare, scoprire o riassaporare ogni genere di specialità anche al di fuori dai confini isolani.