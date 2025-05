Vino, paesaggi e accoglienza: l’esperienza immersiva del Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia si racconta attraverso un ambiente immersivo che celebra il rapporto profondo tra vino, persone e paesaggio. Non solo una terra di produzione enologica, ma un microcosmo in cui si intrecciano cultura, accoglienza e biodiversità.

Alcuni vigneti in provincia di Udine

«Friuli Venezia Giulia è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre passioni e la nostra gastronomia» racconta Tereza Keber, dell’azienda agricola Renato Keber.

Biodiversità e filiere d’eccellenza

Dalla laguna al Carso, passando per le colline del Collio e le Alpi Giulie, il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con la maggiore biodiversità agricola e paesaggistica.

Una peculiarità che si riflette nei vini, ma anche nella varietà delle esperienze offerte ai visitatori: mare, montagna, collina, confine, multiculturalità. «È una regione molto piccola, ma al contempo è molto grande», sottolinea Keber, riferendosi alla straordinaria ricchezza racchiusa in pochi chilometri.

Un paesaggio che racconta storie

Il concetto di “Connessioni d’Eccellenza” si traduce in un viaggio che unisce le diverse anime del territorio, con un allestimento che ricalca la struttura di un borgo: al centro una piazza, intorno gli spazi dedicati alla degustazione e all’incontro. Gli ottanta produttori presenti diventano le voci di un racconto corale.

La città di Grado

«In Friuli abbiamo tutto: mare, montagna, buona cucina, aria pulita, ma soprattutto il cuore che può accogliere tutti», prosegue Keber.

Ospitalità e sostenibilità

Il legno locale, gli elementi di recupero e i materiali artigianali compongono uno spazio pensato per accogliere, raccontare e far vivere il territorio. Il comfort acustico e la cura del dettaglio diventano parte di una narrazione che pone la persona al centro, rendendo l’esperienza autentica e coinvolgente.

Perché venire in Friuli Venezia Giulia

«Perché non ci siete già stati?» conclude Keber. «Noi siamo autenticità. Non abbiamo tanto, ma in realtà abbiamo tantissimo». Una frase che racchiude il senso profondo dell’identità friulana: la forza di una regione che, nella sua discrezione, custodisce paesaggi da scoprire, sapori da assaporare e storie da ascoltare.