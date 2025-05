Giornata della Ristorazione, Stoppani: «Educare all’importanza del cibo e del vino»

Con 328.000 imprese attive, 1,5 milioni di occupati - di cui oltre 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti - e un valore aggiunto di oltre 59 miliardi di euro, la ristorazione italiana rappresenta un settore strategico per l'economia del Paese. Non solo un pilastro identitario e culturale, ma anche un comparto chiave per le filiere del turismo e dell'agroalimentare. Oggi però il settore si confronta con criticità strutturali: un'eccessiva offerta, un quadro normativo frammentato, crescenti forme di concorrenza sleale e l'assenza di un'efficace politica economica dedicata.

La Giornata della Ristorazione 2025: l'uovo come simbolo di creazione e unità

Per approfondire questi temi e valorizzare il ruolo della cucina italiana, Fipe-Confcommercio ha organizzato la terza edizione della Giornata della Ristorazione, articolata in tre giornate dal 15 al 17 maggio tra Roma e il resto del territorio nazionale. Sono oltre 10.000 i ristoranti aderenti - in Italia e all'estero - e più di 100 eventi celebrativi diffusi lungo tutta la Penisola. Coinvolti ristoratori, istituzioni, scuole, associazioni e rappresentanti del mondo culturale ed economico.

Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe

Il presidente Fipe Lino Enrico Stoppani , parlando con Italia a Tavola, ha commentato: «Se siamo arrivati alla terza edizione, è già un successo. Tra l'altro, è un'edizione che ogni anno si aggiorna e cerca di migliorare nei contenuti, nelle relazioni e anche negli obiettivi». L'edizione di quest'anno è dedicata all'uovo, scelto come simbolo di creazione, rinascita e unità. Per rappresentare il tema, è stato selezionato un piatto simbolico: ovetto croccante con asparagi scottati, fonduta di blu del Moncenisio e tartufo nero d'Alba, realizzato dallo Chef Lorenzo Leggero del ristorante Celestino di Piobesi Torinese.

Giornata della Ristorazione 2025: attenzione all'educazione

Stoppani ha quindi sottolineato: «Abbiamo avvicinato la ristorazione alla scuola, raccogliendo gli inviti arrivati prima da Carlin Pertini e poi dallo stesso ministro Valditara, affinché l'educazione alimentare venga inserita tra le materie da introdurre già in età giovanile. L'obiettivo è quello di educare i ragazzi all'importanza del cibo: dietro il cibo ci sono la storia, la memoria, ma anche il rispetto. E dietro questi valori, c'è anche l'intento di educare a un uso consapevole del vino, a evitare gli sprechi e a formare i nuovi consumatori del domani. Assolutamente, e farlo fin da giovani è il primo passo».

Tra i momenti centrali dell'edizione 2025, la presentazione dell'Antologia della Ristorazione Italiana, edita da Topic e curata da Marco Bolasco. Il volume propone un racconto aggiornato e approfondito del settore, con l'obiettivo di essere introdotto nei programmi degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorazione. Una risorsa per consolidare e trasmettere i valori fondamentali del modello alimentare italiano. «È chiaro - ha aggiunto il presidente Fipe - che, da un punto di vista editoriale - e voi lo sapete bene - il settore è molto vivace, e probabilmente non c'era bisogno di un altro libro sull'argomento. Tuttavia, si tratta di un'antologia, che racconta la storia della ristorazione italiana, la sua evoluzione e le sue prospettive, attraverso le voci dei grandi interpreti che, negli ultimi decenni, hanno contribuito a fare della ristorazione italiana un valore aggiunto non solo materiale, ma anche culturale, sociale e identitario per il nostro Paese».

Premio Vesta: un riconoscimento per la valorizzazione del comparto

Stoppani illustra anche un'ulteriore novità: «Abbiamo istituito il Premio Fipe, assegnato a sei soggetti esterni alla ristorazione che hanno però dato un contributo significativo alla crescita del settore nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali. Il premio è andato a personalità della filiera food, non food, delle istituzioni, della società civile e della cultura. L'obiettivo è rafforzare il riconoscimento istituzionale e il radicamento nella società civile di un settore strategico per l'economia nazionale, ricco di valori economici, sociali, culturali e identitari».

Il Premio Fipe - Giornata della Ristorazione 2025, chiamato Vesta, realizzato da TIPSTUDIO per conto di Triennale Milano. Il premio consiste in una scultura in edizione limitata, simbolo di estetica e maestria artigianale. Tra i premiati: Aboca, Caritas Italiana, Ferrari-Trento, Carlo Petrini, l'On. Luca Squeri e Sveva Sagramola, per il contributo fornito alla valorizzazione del settore nei rispettivi ambiti.

L'Assise della Ristorazione Italiana: confronto istituzionale e prospettive future

A concludere le celebrazioni è stata l'Assise della Ristorazione Italiana, tenutasi presso la Camera di Commercio di Roma - Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Dopo l'apertura del presidente Stoppani, si sono svolti due panel tematici dedicati al ruolo della ristorazione nella filiera agroalimentare e al valore della ristorazione italiana all'estero, con la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quello del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la presenza dell'On. Giorgio Salvitti, che ha portato i saluti del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Alla Camera di Commercio di Roma si è tenuta l'Assise della Ristorazione Italiana

Stoppani quindi ha concluso: «C'è un appuntamento importante nel calendario della Fipe: l'istituzionalizzazione ufficiale della Giornata della Ristorazione. C'è infatti un disegno di legge che passerà a breve in Senato, e speriamo che la prossima edizione possa essere anche formalmente riconosciuta, con l'inserimento della Giornata nel calendario nazionale».

Giornata della Ristorazione: eventi su tutto il territorio

La Giornata della Ristorazione 2025 prosegue con eventi in programma per sabato 17 maggio, organizzati da ristoranti, associazioni, enti e istituzioni in tutta Italia e anche all'estero. Un'occasione diffusa per continuare a riflettere sul presente e sul futuro del comparto, promuovendo la coesione della filiera e la consapevolezza del valore che la ristorazione italiana rappresenta per il Paese.