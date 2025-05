Prodotti plant-based: cosa sono e perché sceglierli

Tra le tendenze alimentari del momento rientra senza ombra di dubbio quella relativa ai prodotti plant-based, i quali, nonostante siano recentissimi, godono già di un grande successo. Lo scopo principale di questi ultimi non è di certo quello di restare solo ed esclusivamente un trend, bensì di consacrarsi sempre di più con il passare del tempo. Come? Riducendo il più possibile i cibi di derivazione animale e rendendo le diete maggiormente sostenibili. A testimoniare quanto si stiano diffondendo i prodotti plant-based, oltre ad alcuni dati già resi noti negli anni precedenti, c'è uno studio condotto da AstraRicerche e Unione Italiana Food, secondo il quale addirittura un italiano su due li acquista con costanza. Tra i più apprezzati ritroviamo i piatti pronti a base vegetale e i burger, ma non possiamo non menzionare anche dessert, gelati e bevande vegetali.

Cosa e quali sono i prodotti plant-based

I prodotti plant-based sono per l'appunto bevande, gelati, burger e dolci, ma anche salse, maionese senza uova, condimenti, creme spalmabili e fermenti lattici caratterizzati dalla presenza di ingredienti vegetali quali verdure, legumi e cereali. Tra l'altro, si tratta di prodotti ormai facilmente reperibili in tutti i supermercati, anche quelli con il servizio di spesa online come su Bennet. Mentre il sapore, trattandosi di elementi differenti, non ha praticamente nulla a che vedere con il prodotto originale, la forma lo ricorda decisamente di più. Tuttavia, esistono ad oggi diverse imprese che cercano di imitare la carne rossa anche nel sapore. Optare per i prodotti plant-based non significa automaticamente essere vegetariani o vegani. Si tratta di una scelta che prendono tutti coloro che, per varie motivazioni tra cui benessere personale e sostenibilità, preferiscono ridurre il più possibile il consumo di prodotti animali come pesce, carne e uova. Se non si possono chiamare vegetariani o vegani, questi tipi di consumatori si possono definire flexitariani, poiché mangiano a base vegetale senza però precludersi al cento per cento il consumo di prodotti animali.

Quali sono i benefici dei prodotti plant-based

I prodotti plant-based nascondono diversi benefici per i quali vengono scelti con sempre più frequenza. Innanzitutto, secondo diversi studi, compreso quello menzionato precedentemente di AstraRicerche e Unione Italiana Food, questi alimenti si rivelano essere gustosi, buoni e digeribili. In più, si tratta di prodotti che favoriscono una corretta nutrizione e che offrono grandi benefici al pianeta, poiché realizzati con ingredienti di elevata qualità e in particolar modo di origine naturale. Per questi motivi spingono i consumatori a modificare le loro abitudini alimentari, riducendo di gran lunga il consumo di prodotti animali. Ad ogni modo, c'è anche una fetta di persone, che però rappresenta una percentuale piuttosto ridotta, che nutre ancora dei profondi dubbi riguardo i prodotti plant-based, poiché crede che questi ultimi vengano realizzati consumando tanta acqua e producendo grandi quantità di anidride carbonica. La verità è che gli effetti di una dieta flexitariana sul pianeta sono solo ed esclusivamente effetti positivi, tanto che, anche rispetto a quanto accade tuttora, con un consumo ancora più alto ci sarebbero minori emissioni di gas serra e soprattutto un maggiore risparmio idrico.