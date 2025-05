Ifse e Unexpected Italian insieme per promuovere cibo e vino in Asia

Ifse e Unexpected Italian (Unit) annunciano una nuova collaborazione strategica con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana nei mercati asiatici. L'accademia di alta cucina, pasticceria ed enologia, con sede nel Castello di Piobesi Torinese (To), ha stretto un importante patto di collaborazione con UNIT, realtà specializzata nella promozione e internazionalizzazione del vino italiano.

Ifse in sinergia con Unit per il mercato asiatico

L’accordo unisce la competenza formativa di Ifse nella diffusione della cultura gastronomica italiana e l’expertise di Unit nel mercato asiatico, rafforzata da una rete consolidata di operatori professionali, istituzioni e associazioni di settore. Questa sinergia vuole offrire alle imprese italiane nuove opportunità di visibilità e sviluppo commerciale.

Obiettivi dell’accordo: visibilità, formazione e business per le imprese italiane in Asia

Il progetto punta alla realizzazione di eventi esclusivi, partnership accademiche e iniziative promozionali per ampliare la presenza del made in Italy agroalimentare nell'estremo oriente. Le due realtà metteranno a sistema le rispettive competenze e canali di comunicazione per generare un impatto tangibile in termini di business internazionale.

L’accordo riconosce l’importanza crescente dell’Asia come mercato strategico. Il pubblico asiatico mostra una crescente attenzione verso l’autenticità, la qualità e l’identità dei prodotti italiani, elementi distintivi del made in Italy, oggi sempre più richiesti a livello globale.

Un acceleratore di opportunità per le aziende italiane del settore food & wine

Questa partnership rappresenta un nuovo modello di supporto integrato per le imprese: dalla formazione dei professionisti alla promozione internazionale dei prodotti italiani. Offre strumenti concreti per affrontare con successo i mercati esteri. Una sinergia che rafforza il posizionamento del made in Italy enogastronomico e apre a nuovi scenari di crescita sostenibile.

La sede di Ifse al castello di Piobesi Torinese

«La collaborazione consolida ulteriormente il nostro impegno nella promozione del made in Italy a livello globale - ha commentato il Direttore Generale Ifse Raffaele Trovato - L’Asia rappresenta un mercato strategico, sempre più orientato verso la qualità e l’autenticità dei prodotti italiani. Grazie alla sinergia con Unit, possiamo offrire alle nostre aziende partner un servizio aggiuntivo dedicato alla promozione e nuove opportunità di crescita e affermazione in un panorama internazionale in continua evoluzione».



«La partnership con Ifse nasce dalla consapevolezza della complementarità delle nostre competenze - ha dichiarato Stefano Sermenghi CEO-Partner di Unexpected Italian - Ifse eccelle nella formazione e nella promozione del made in Italy, noi di Unit vantiamo una profonda conoscenza del mercato asiatico e una rete di contatti consolidata, aspetti senza dubbio insostituibili nella nostra attività e nell’organizzazione delle tappe di Unit Wine Tour. Questa sinergia con Ifse ci permette di offrire alle aziende italiane un supporto a 360 gradi, dalla formazione all'ingresso sul mercato, con un obiettivo comune: trasformare il made in Italy enogastronomico in un ingrediente quotidiano sulle tavole dei consumatori, in ogni Paese».

Stefano Sermenghi, Marco Farnè e Paolo Dell’Aquila di Unexpected Italian

Lo Unit Wine Tour in Asia vedrà come prima tappa Taipei il prossimo 22 maggio, per poi riprendere in autunno con gli appuntamenti a Tokyo (25 settembre), Jakarta (1 ottobre), Macao (13-15 ottobre), Bangkok (20 novembre) e Manila (25 novembre). Sette appuntamenti dove Unit incontrerà i più importanti distributori e buyer del mercato asiatico.