Le 30 piccole città italiane più cercate online nel 2025: Maratea in vetta

Vacanze nei piccoli borghi? Gli italiani continuano a dire sì. Sempre più persone scelgono di evitare le mete caotiche per scoprire l'Italia dei centri con meno di 5mila abitanti, spesso autentici gioielli nascosti tra montagne, coste o campagne. A confermare questa tendenza è Holidu, uno dei principali portali europei per la prenotazione di case vacanza, che ha stilato la classifica delle 30 località italiane sotto i 5mila residenti più cercate online nel 2025, sulla base delle ricerche medie mensili, del numero di abitanti e dei prezzi medi a notte degli alloggi turistici.

Le 30 piccole città italiane più cercate online nel 2025: Maratea in prima posizione

La classifica delle 30 piccole città italiane più cercate online nel 2025

A guidare la classifica c'è Maratea, che con oltre 111mila ricerche mensili si prende il primo posto tra le mete preferite dagli italiani. Al secondo posto San Vito Lo Capo, storica protagonista del turismo balneare siciliano, con quasi 92mila ricerche. Terzo gradino del podio per Positano, che guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno e arriva a sfiorare quota 91.500 ricerche. A completare la top 5 ci sono Portofino, che perde una posizione ma si conferma tra le località più esclusive del Paese con oltre 91mila ricerche, e Amalfi, che guadagna due posizioni e si piazza quinta.

Maratea in testa nella classifica di Holidu 1/3 San Vito Lo Capo al secondo posto nella classifica di Holidu 2/3 Medaglia di bronzo per Positano nella classifica di Holidu 3/3 Previous Next

Appena fuori dal podio, si segnalano anche Favignana, che lo scorso anno era al primo posto e ora scivola al sesto, seguita da Sperlonga e da Courmayeur, in lieve calo. La top 10 si chiude con due mete apprezzatissime in Toscana e Lombardia: Pienza e Bormio. Ma rispetto al 2024 non mancano le novità. Maratea ha fatto un salto notevole, detronizzando Favignana, mentre Positano e Amalfi hanno recuperato posizioni importanti. Portofino e Courmayeur, invece, sono leggermente arretrate. Tra le nuove entrate si fanno notare Castel Sant'Angelo, Peccioli, Varenna e Malcesine, che sono riuscite a guadagnarsi un posto tra le destinazioni più desiderate online.

Le 30 piccole città italiane più cercate online nel 2025: Lombardia prima regione

A livello regionale, la Lombardia resta in testa quanto a numero di presenze in classifica, con sei località: Bormio (decima), Bellagio (tredicesima), Limone sul Garda (sedicesima), Varenna (diciottesima), Ponte di Legno (ventiquattresima) e San Pellegrino Terme (venticinquesima). Seguono Toscana, Lazio e Puglia, tutte con tre località ciascuna. La Toscana piazza in classifica Pienza (nona), Peccioli (quattordicesima) e Pitigliano (diciannovesima), mentre il Lazio è rappresentato da Sperlonga (settima), Castel Sant'Angelo (dodicesima) e Ponza (diciassettesima). La Puglia vede invece Castel del Monte (ventisettesima), Isole Tremiti (ventottesima) e Peschici (ventinovesima). Tre le località del Trentino-Alto Adige: Moena, Canazei e Andalo.

La Sicilia e la Campania, pur con solo due località ciascuna, si prendono posizioni altissime: per la Sicilia San Vito Lo Capo è seconda e Favignana sesta, mentre per la Campania Positano è terza e Amalfi quinta. Otto le regioni che vantano una sola presenza in classifica: la Basilicata con Maratea, la Liguria con Portofino, la Valle d'Aosta con Courmayeur, l'Abruzzo con Roccaraso (undicesima), il Piemonte con Stresa (quindicesima), la Sardegna con San Teodoro (ventiduesima), il Veneto con Malcesine (ventitreesima) e la Calabria con Scilla (trentesima).

I prezzi delle 30 piccole città italiane più cercate online nel 2025

Infine, uno sguardo ai prezzi. Nonostante le dimensioni ridotte, i costi per una notte in queste località possono variare notevolmente. Le mete più esclusive restano anche le più care: Positano supera gli 800 euro a notte (814), Portofino si ferma a 423 euro, mentre Amalfi e Courmayeur si attestano rispettivamente sui 317 e 300 euro. Per chi è invece alla ricerca di un soggiorno più economico, ci sono alternative molto più accessibili. Castel del Monte è la meta più conveniente con una media di 100 euro a notte, seguita da Peschici (101 euro) e Scilla (128 euro). Anche Pitigliano e Peccioli offrono prezzi contenuti, rispettivamente a 119 e 134 euro a notte.