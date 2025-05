Wizz Air lancia il primo Airbus A321XLR: via ai voli intercontinentali low-cost

Wizz Air ha ricevuto il suo primo Airbus A321XLR, diventando così il primo vettore ultra low-cost al mondo a operare voli intercontinentali con questo modello. Una svolta significativa per la compagnia ungherese, che potrà ora collegare direttamente destinazioni a lungo raggio a tariffe più basse, grazie a un aeromobile in grado di volare per oltre sei ore senza scalo. Il debutto del nuovo jet segna anche l'avvio di una nuova fase nella strategia "customer first" del gruppo, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di viaggio più comoda, economica e sostenibile.

Wizz Air apre ai voli a lungo raggio con l’Airbus A321XLR

Airbus A321XLR: voli intercontinentali low-cost e diretti

L'A321XLR rappresenta l'evoluzione più avanzata della famiglia Airbus A320neo, pensata per portare l'efficienza dei velivoli a corridoio singolo su rotte che finora richiedevano aerei wide-body. Per i passeggeri, questo si traduce in più collegamenti diretti, meno scali e tempi di viaggio più brevi. Il tutto, ovviamente, mantenendo i prezzi bassi e l'impronta ambientale contenuta, due pilastri della filosofia Wizz Air. In cabina non ci sarà spazio per la business class, ma non mancheranno comfort e modernità, con ambienti spaziosi, design ottimizzato e materiali riciclati.

L'annuncio è stato dato ufficialmente ad Amburgo, all'Airbus Delivery Centre, dove Owain Jones, chief corporate officer di Wizz Air, ha commentato: «In linea con la nostra recente trasformazione customer first, l'arrivo del nostro primo A321XLR rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri stimati clienti. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent'anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l'efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all'avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Questo è un impegno non solo verso l'innovazione e l'eccellenza, ma anche verso un nuovo standard per l'intero settore dell'aviazione. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all'inizio di una nuova era».

Wizz Air: "customer first" e una flotta sempre più sostenibile

Con l'ingresso in flotta dell'A321XLR, Wizz Air potrà spingersi oltre l'Europa, rafforzando la propria presenza anche in Africa, Asia Centrale e Medio Oriente. I sei nuovi aeromobili previsti per il 2025 saranno solo l'inizio: la compagnia ha già in ordine oltre 300 nuovi velivoli, nell'ambito di una strategia che punta a mantenere una delle flotte più giovani, moderne ed efficienti dell'intero panorama aeronautico. Il progetto rientra a pieno titolo nel programma Customer First Compass, con cui Wizz Air mira a differenziarsi dagli altri vettori low-cost, offrendo un prodotto nuovo, orientato al futuro e più sostenibile. Il tutto con un'impronta sempre più digitale, che punta a rendere fluido ogni passaggio dell'esperienza di viaggio, dalla prenotazione fino all'imbarco.

Il nuovo Airbus A321XLR di Wizz Air

L'importanza del nuovo A321XLR è stata sottolineata anche da Benoit de Saint Exupéry, chief commercial officer di Airbus, che ha dichiarato: «L'introduzione dell'A321XLR nella flotta Wizz Air è un evento memorabile: Wizz Air diventa infatti il primo operatore dell'A321XLR alimentato da motori Pratt & Whitney. Questo aeromobile di ultima generazione porterà a Wizz Air importanti benefici economici, grazie alla sua autonomia - la più lunga mai registrata per un velivolo a corridoio singolo - e alla maggiore capacità di carico. Mentre Wizz Air prosegue nella sua straordinaria crescita, Airbus continuerà a sostenere la compagnia, accompagnandola verso nuove destinazioni inesplorate con gli aeromobili più moderni».

Emissioni ridotte e materiali riciclati: il futuro è a bordo

Il nuovo A321XLR è pensato per garantire una riduzione del 30% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per posto rispetto ai modelli concorrenti delle generazioni precedenti. Questo risultato è possibile grazie a una combinazione di tecnologie aerodinamiche avanzate, nuovi motori Gtf sviluppati da Pratt & Whitney e soluzioni innovative per la cabina. Rick Deurloo, presidente di Commercial Engines di Pratt & Whitney, ha sottolineato: «L'A321XLR, alimentato dai motori Gtf, rappresenta un nuovo valore per questo segmento di mercato, ampliando le opportunità di crescita per i nostri clienti, tra cui Wizz Air, il primo di molti operatori. Questa consegna sottolinea i vantaggi del motore Gtf in termini di efficienza nei consumi e costi operativi».

Ma non è solo questione di motori. Anche i sedili del nuovo aeromobile sono frutto di una scelta sostenibile: Wizz Air ha infatti adottato Essence, materiale riciclato prodotto da Gen Phoenix, progettato per un'economia circolare e riciclabile al termine del suo ciclo di vita operativo. Una soluzione che contribuisce a ridurre drasticamente gli scarti e le emissioni. John Kennedy, ceo di Gen Phoenix, ha commentato: «Wizz Air è uno dei nostri clienti storici e questo nuovo accordo segna quasi 15 anni di collaborazione. Siamo sempre stati orgogliosi di lavorare con brand che danno priorità alla sostenibilità: Wizz Air è un esempio eccellente di compagnia aerea che prende seriamente in considerazione l'ambiente nella scelta dei materiali e dei fornitori. Da quando Wizz Air collabora con Gen Phoenix ha evitato che oltre 16 tonnellate di scarti di pelle finissero in discarica e ha ridotto significativamente la propria impronta di carbonio, grazie all'uso della nostra pelle riciclata - che ha un impatto ambientale inferiore di oltre l'80% rispetto alla pelle tradizionale».