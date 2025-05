Pizza del giorno dopo: come trasformare gli avanzi in piatti gustosi e sostenibili

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno, la catena di ristorazione Fratelli Coppola rilancia un tema attuale e importante: come ridurre gli sprechi alimentari a partire dalla pizza avanzata.

Pizza del giorno dopo, un consumo più consapevole

La pizza è uno degli alimenti più amati della cucina italiana. Preparata con ingredienti semplici, porta con sé tutta la convivialità della tradizione partenopea. Ma cosa fare quando avanza? Secondo Fratelli Coppola, la risposta è chiara: darle nuova vita, in modo creativo e intelligente.

La ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Ambiente, promossa ogni anno dalle Nazioni Unite, è l'occasione giusta per riflettere su un tema sempre più centrale: l'impatto delle nostre abitudini alimentari sull'ambiente. Quest'anno, l'evento si svolge in Svezia con il tema «Una sola Terra», richiamando l'urgenza di scelte quotidiane più sostenibili.

Pizza del giorno dopo, le 5 regole d'oro

Solo il 15,5% degli italiani richiede la doggy bag a fine pasto, nonostante molti ristoratori, come quelli di Fratelli Coppola, siano pienamente disponibili a offrirla. «In tutti i nostri ristoranti la doggy bag non è solo accettata, ma consigliata» affermano i fondatori. Il primo passo per evitare lo spreco della pizza è conservarla correttamente per gustarla anche il giorno dopo. Ecco quindi i 5 consigli di Fratelli Coppola per rendere il riutilizzo della pizza un'esperienza gastronomica piacevole e sostenibile.

Conservazione: no al cartone, sì ai contenitori ermetici - Lasciare la pizza nel cartone può renderla umida e comprometterne la qualità. Il suggerimento è di dividerla in porzioni, avvolgerla in pellicola alimentare o foglio d'alluminio, e riporla in frigorifero in un contenitore ermetico. Riscaldare correttamente per preservare gusto e consistenza - Il metodo migliore per scaldare la pizza è in padella antiaderente a fuoco basso con coperchio. In alternativa, il forno statico a 180°C per 6-8 minuti restituisce croccantezza alla base. Il microonde, invece, tende a renderla gommosa. Topping freschi per dare nuova vita al piatto - Per rendere la pizza più appetitosa, è sufficiente arricchirla con ingredienti freschi: basilico, rucola, origano, pomodorini o una burrata per un tocco più ricercato. Anche olive, funghetti sott'olio e formaggi di stagione possono trasformarla in un pasto gustoso. Reinventare la pizza: dalle tortillas alla frittata - Una base di pizza può essere ripensata completamente: basta tagliarla a pezzi, mescolarla con uova sbattute e cuocerla in padella per ottenere una frittata di pizza. Oppure usarla come tortilla da farcire con ingredienti come pollo grigliato, avocado e salsa yogurt. Il congelamento intelligente: porzioni pronte da riscaldare - Chi preferisce non consumare subito la pizza avanzata può congelarla in monoporzioni. Una volta riscaldata in forno seguendo le indicazioni, tornerà ad essere fragrante, pronta per un pranzo veloce ma gustoso.

La tradizione napoletana oggi più attenta all'ambiente

Fratelli Coppola unisce la cucina napoletana autentica a una visione moderna e responsabile. I locali di Milano, Bergamo, Como e Cantù offrono un'esperienza gastronomica che rispetta le radici della tradizione ma guarda anche al futuro del pianeta. Concludono: «Educare alla sostenibilità alimentare è parte del nostro impegno quotidiano. Anche un piatto semplice come la pizza può diventare un simbolo di rispetto per l'ambiente, se trattato con cura e attenzione».