Vendita gelato artigianale: Sigep prevede un +4% quest'estate

Secondo l’Osservatorio Sigep World, realizzato da IEG - Italian Exhibition Group, il settore del gelato artigianale in Italia si prepara a una nuova fase di crescita con un aumento del 4% delle vendite durante la stagione estiva 2025. L’indagine annuale, giunta alla 25ª edizione, analizza dati e proiezioni del comparto gelateria, offrendo uno sguardo strategico per l’intera filiera.

Gusto lavanda, latte e miele di Marco Ottaviani

Italia leader in Europa per porzioni di gelato vendute

Nel 2024, secondo i dati di dati di CREST-Circana e dell’Associazione Italiana Gelatieri, l’Italia ha raggiunto un traguardo significativo: oltre 600 milioni di porzioni di gelato artigianale vendute, pari al 26,4% del mercato europeo, superando Germania (25,1%) e Spagna (20,6%). Il fatturato del comparto ha sfiorato i 3 miliardi di euro, confermando la posizione del Belpaese come riferimento assoluto in Europa per produzione e consumo di gelato.

Nonostante un leggero calo delle visite fuori casa a livello europeo (-0,5%), il consumo di gelato ha registrato un +2,1%. In Italia, la propensione al consumo resta elevata: il gelato è presente in 4 visite su 100 nella ristorazione, l'intero settore ha registrato una crescita tra lo 0,5% e l'1%. Ciò evidenzia opportunità per le imprese del settore, come evidenziato da Matteo Figura, direttore di Foodservice Italia di Circana, che afferma: «Anche in un momento di incertezza gli europei non rinunciano a questa esperienza, offrendo stimoli di crescita per tutta la filiera».

Le gelaterie artigianali devono investire su formazione e personale

Il segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri, Claudio Pica, pur prevedendo una crescita delle vendite attorno al 4% in Italia, sottolinea la necessità per le gelaterie di investire nella formazione del personale, oggi carente, e non solo sulle creazioni in laboratorio. Si stima una mancanza di 15-20 mila addetti alla vendita. Parallelamente, cresce l’attenzione verso la qualità delle materie prime e le competenze tecniche dei gelatieri.

Claudio Pica

Gusti emergenti e nuovi ingredienti per l’estate 2025

I gusti gelato dell’estate 2025 uniscono creatività, benessere e sperimentazione, portati per esempio dal padovano Antonio Mezzalira, Tre Coni per il Gambero Rosso, o dalla brindisina Taila Semerano, premiata nel 2024 come miglior gelatiere emergente al Sigep World di Rimini.

Antonio Mezzalira

Tra le tendenze emergenti:

Stracciatella inversa con base al cioccolato fondente e scaglie di cioccolato bianco

Aronia e barbabietola , ingredienti funzionali con basso indice glicemico

Gelato al prosecco con pricing differenziato

Gusti ispirati alla pasticceria artigianale con croccanti e biscotti

Taila Semerano

Attenzione alla salute ma anche profili aromatici più complessi

Sempre più consumatori cercano alternative senza lattosio, vegane e senza zuccheri aggiunti. Esempi come quelli che propone Sergio Colaluci, presidente della Gelato World Cup, sono il fondente al Montepulciano d’Abruzzo con visciole o la crema alla vaniglia con zest di limone e mandorlato evidenziano una domanda crescente per gusti gourmet e salutari.

Sergio Colaluci

Gelatieri come il riminese Marco Ottaviani promuovono invece delle tendenze estive: «sono richiesti profili aromatici complessi e dolcezza bilanciata come il nostro ‘Vento d’Oro’, un gusto che unisce zafferano, pistacchio e pepe Sichuan. E la valorizzazione degli ingredienti locali, come il gusto Lavanda, Latte e Miele di Alta Montagna’, realizzato con gusti a basso contenuto di zuccheri che strizzano l’occhio alla leggerezza».

Marco Ottaviani

Questi profili aromatici complessi rispondono alla crescente richiesta di prodotti autentici e a basso contenuto di zuccheri.

La visione europea: gusti esotici e tecnologie digitali

Anche in Spagna il settore è in evoluzione. Secondo Mario Masiá, presidente dell’Associazione Nazionale dei Gelatieri Spagnoli (ANHCEA), il 2025 sarà un anno chiave per il settore, legato a innovazione e sostenibilità.

Mario Masià

Vedrà una forte crescita legata a gusti esotici e internazionali quali matcha, yuzu o mango asiatico. Allo stesso tempo un maggiore utilizzo di tecnologie digitali permetterà migliorare texture e personalizzazione dell’esperienza.

Uno scenario positivo per il settore del gelato artigianale

Gusto Aronia di Antonio Mezzalira

Il 2025 si profila come un anno favorevole per il mercato del gelato artigianale, sia in termini di vendite che di evoluzione dell’offerta. La sinergia tra qualità artigianale, sperimentazione gustativa e attenzione alla salute posiziona il gelato come protagonista dell’estate, in Italia e in Europa.