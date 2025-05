 Lucietta: il primo taxi elettrico veneziano al Salone Nautico di Venezia

Repower sceglie il Salone Nautico di Venezia 2025 per il debutto ufficiale di Lucietta, il primo taxi full-electric della laguna veneziana. Un’imbarcazione a zero emissioni progettata per unire design artigianale, tecnologia elettrica avanzata e mobilità urbana sostenibile.

Lucietta, il nuovo taxi elettrico a Venezia

Il gruppo, attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, è partner tecnico dello stesso Salone di scena all'Arsenale, dove la nuova imbarcazione è presente, ormeggiata ai Pontili P1-P2-P3.

Un progetto pensato per Venezia: design e performance in armonia

Frutto della collaborazione tra Repower, Nauta Yachts e Cantiere Serenella di Murano, Lucietta interpreta il fascino storico del taxi veneziano in chiave sostenibile. Il progetto nasce da un sondaggio condotto con i taxisti locali, così da sviluppare una barca elettrica perfettamente adattata alla laguna e versatile anche per altri contesti urbani.

Lucietta tra i canali di Venezia

Sarà presente anche durante la prossima 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia di fine agosto, di cui Repower da anni è partner per promuovere la cultura della mobilità “dolce”.

Tecnologia full electric e materiali rigenerati

Lucietta è spinta da un motore elettrico da 200 kW alimentato da batterie da 180 kWh, capace di raggiungere i 30 nodi e operare una giornata intera senza ricarica. Tra i materiali innovativi spiccano la fibra di carbonio e il vetro rigenerato delle vetrerie di Murano, integrato grazie alla startup Rehub.

Con dimensioni compatte (9,30 m x 2,25 m x 2,10 m), Lucietta naviga agilmente nei canali rispettando i vincoli urbani. Offre più spazio a bordo rispetto ai taxi tradizionali, ospita fino a 14 passeggeri, è silenziosa, priva di vibrazioni e totalmente priva di emissioni.

Verso un turismo elettrico, competitivo e sostenibile

Il progetto Lucietta si inserisce nella strategia di Repower per costruire ecosistemi turistici sostenibili, attraverso formazione, energia rinnovabile e mezzi di trasporto a zero impatto ambientale. L’obiettivo è ridurre le emissioni e valorizzare le destinazioni turistiche nel rispetto del territorio e delle comunità locali.

Il logo di Lucietta subito riconoscibile

Innovazione e tecnologia sono strumenti chiave per accelerare questa transizione e attraverso soluzioni digitali integrate, il turismo può migliorare la gestione dei flussi, ottimizzare l’esperienza dei viaggiatori e ridurre l’impatto ambientale. Lucietta è parte di questo disegno e strumento a supporto della transizione verso un turismo sostenibile.

La nautica elettrica come asset strategico per il futuro

Secondo i dati riportati da Repower nel suo White Paper sulla mobilità sostenibile, il mercato della nautica elettrica raggiungerà i 13 miliardi di dollari entro il 2030. In questo contesto, Lucietta rappresenta un’eccellenza realizzabile e replicabile, contribuendo al dibattito sul trasporto pubblico urbano a zero emissioni.

«La nautica elettrica rappresenta una parte della rivoluzione che ormai da anni è in atto nel settore della mobilità e del turismo sostenibile - commenta Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia - Una rivoluzione che procede a velocità alterne, complice anche uno scacchiere geopolitico in evoluzione che ha spinto molti Paesi ad adottare politiche nuove e a ripensare, in generale, la strategia per la transizione energetica. Tuttavia come già descritto nel nostro White Paper dedicato alla mobilità sostenibile, l’Unione Europea ha delineato un percorso ambizioso per ridurre le emissioni del settore della nautica elettrica. In questo contesto posso dire con orgoglio che Repower è stata pioniere nel settore della nautica elettrica urbana e oggi ringrazio i nostri partner, Nauta Yachts e Cantiere Serenella, per il prezioso contributo dato alla realizzazione di questo nuovo progetto che presentiamo al Salone Nautico».

Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia

Già premiata con la Menzione d’Onore del Compasso d’Oro 2020 per la precedente imbacazione progettata, Repower conferma con Lucietta la propria vocazione a coniugare design, performance e sostenibilità. Il taxi elettrico rappresenta un’evoluzione concreta per la mobilità urbana su acqua e un simbolo della transizione energetica nella nautica.