 Aeroporto di Orio, nuova area check-in con deposito autonomo del bagaglio

È stata inaugurata la nuova area check-in all’aeroporto di Milano Bergamo, gestito da Sacbo. L’intervento si inserisce nel più esteso piano di ampliamento del terminal passeggeri, mirato a migliorare l’esperienza di viaggio, ottimizzare le operazioni e ridurre i tempi di attesa.

Personalità istituzionali al taglio del nastro della nuova area check-in dell'aeroporto Milano Bergamo

La nuova area ospita 30 nuovi banchi check-in, di cui 22 self drop bag per il deposito autonomo del bagaglio da stiva e 8 postazioni tradizionali, che si sommano ai 34 banchi esistenti (28 tradizionali e 6 automatici). In totale, i passeggeri possono ora usufruire di 64 postazioni operative.

Tecnologia avanzata e risparmio energetico al servizio dell’efficienza

Due grandi monitor a LED ad alta risoluzione sovrastano le linee di check-in, offrendo un aggiornamento in tempo reale su voli, orari e gate di partenza. Questi dispositivi garantiscono un risparmio energetico del 30% rispetto ai vecchi monitor LCD retroilluminati. L’intera area è inoltre dotata di sensori stereoscopici per il monitoraggio dei tempi di attesa, contribuendo alla gestione efficiente dei flussi di passeggeri.

Passeggeri alle prese con le nuove postazioni self drop bag

«L’ampliamento dell’area check-in segna una tappa fondamentale nel programma di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, consentendo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze operative, rendendo confortevole l’accoglienza e l’accessibilità a beneficio dei passeggeri e nel contempo agevolando le mansioni del personale - sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo - I nuovi spazi sono stati concepiti per assecondare l’evoluzione tecnologica e la trasformazione digitale delle procedure di accettazione. Ciò consente di velocizzare le operazioni, garantendo sicurezza e precisione, mentre si stanno predisponendo al piano superiore i nuovi controlli di sicurezza che, entro sei mesi, segneranno l’ulteriore salto di qualità del nostro aeroporto, consolidandone il livello di apprezzamento dei passeggeri e il suo ruolo nel panorama internazionale del trasporto aereo».

Ampliamento terminal e nuovi controlli di sicurezza entro dicembre 2025

Il progetto complessivo prevede anche la realizzazione di una nuova area per i controlli di sicurezza, attualmente in costruzione al piano superiore. Dotata di tecnologie radiogene di ultima generazione, sarà operativa da dicembre 2025, migliorando ulteriormente la sicurezza e la rapidità delle procedure.

La nuova area check-in dello scalo di Orio al Serio

Per l’intero intervento, Sacbo ha previsto un investimento di 41 milioni di euro, interamente finanziati con risorse proprie. È stato inoltre ampliato il sistema di controllo radiogeno dei bagagli da stiva (BHS) con un’estensione di 3.720 mq al piano terra.

In parallelo, è stata completata la riqualificazione della viabilità di accesso al terminal. L’intervento ha incluso l’allungamento e l’ampliamento del marciapiede nella zona partenze, migliorando sia l’accessibilità pedonale che la viabilità veicolare.