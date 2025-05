Dieta mediterranea e bambini: a Pomigliano un evento per imparare giocando

Al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco si è svolto l’evento “Giocando impariamo a mangiar sano e mediterraneo”, rivolto agli alunni delle classi terze e quarte delle scuole primarie. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con ASL Napoli 3 Sud e Vivenda Spa, azienda responsabile del servizio mensa scolastica.

Momenti di gioco a Pomigliano d'Arco

Promozione della dieta mediterranea con attività ludico-didattiche

L’evento ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso formativo sulla dieta mediterranea, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 – Programma PP01 “Scuole che promuovono salute”.

Attraverso il “Gioco della dieta mediterranea”, i bambini hanno partecipato a percorsi a ostacoli e quiz educativi, finalizzati alla promozione di abitudini alimentari sane e sostenibili.

La dieta mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco è un modello nutrizionale capace di prevenire patologie cronico-degenerative come obesità, diabete e ipertensione.

Il progetto ha utilizzato la metodologia “learning by doing”, incoraggiando i bambini a imparare attraverso il gioco, con il coinvolgimento diretto anche delle famiglie.

Partecipazione delle istituzioni e realtà del territorio

Alla giornata hanno preso parte rappresentanti istituzionali del Comune e della ASL, oltre ai referenti della Vivenda Spa e della cooperativa sociale Medihospes, entrambe parte del Consorzio La Cascina.

Le attività sono state animate da Zoomiddo e Wakup Animazione, rendendo l’esperienza educativa coinvolgente e interattiva.

Nuove strutture per il benessere e il gioco dei bambini

Durante l’evento sono stati inaugurati un campo da basket e nuove giostrine per l’infanzia, realizzati da Vivenda Spa nell’ambito dei propri impegni di responsabilità sociale. Queste infrastrutture si inseriscono in un progetto più ampio che include:

Riduzione dell’uso della plastica nelle mense

nelle mense Rifacimento dei refettori

Adozione di furgoni elettrici

Installazione di dispenser d’acqua e tecnologie a basso impatto ambientale

Giochi all'aperto per tutti

Impegno condiviso per la salute e l’educazione alimentare

«L’Amministrazione comunale - afferma Domenico Leone, vice sindaco e assessore alle politiche sociali - sottoscrivendo il Protocollo d’Intesa con l’Asl Napoli 3 Sud e promuovendo l’adesione al gioco della dieta mediterranea delle Istituzioni Scolastiche site sul territorio comunale, ha inteso sostenere la diffusione di buone abitudini alimentari e l’importanza del connubio con l’attività sportiva per uno stile di vita sano. La giornata conclusiva del 27 maggio sarà una giornata di condivisione, inclusione e promozione del messaggio: saper magiare e fare sport per uno stile di vita sano».

Supereroi per i bambini di Pomigliano

Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, aggiunge che «La prevenzione deve necessariamente partire dalle scuole e dalle famiglie. Sono i punti cardine da cui diffondere principi fondamentali come la corretta alimentazione, l’importanza dell’attività sportiva. La nostra azienda ha investito tanto sulla diffusione della dieta mediterranea attraverso un lavoro capillare con il coinvolgimento di alunni, genitori, docenti. Un lavoro che continuerà con maggiore intensità anche nel futuro».

A conclusione, Donato Lopez, direttore della filiale Campania per la Vivenda spa: «Continua il nostro impegno per le scuole di Pomigliano: fedeli alla nostra vision e pienamente consapevoli della delicatezza del nostro servizio rivolto ai più piccoli lavoriamo assiduamente per trasformare il pranzo in un momento di aggregazione, socializzazione, di gioco e curiosità verso il cibo preparato ogni giorno dalle nostre cuoche. Sempre in totale sicurezza, sia alimentare sia del luogo che ci ospita. Crediamo fermamente nell’esperienza costruttiva del pranzo che formerà i consumatori del domani, più attenti alla salute propria e del pianeta. E l’evento di oggi rappresenta un ulteriore tassello che siamo onorati di inserire nel puzzle della loro crescita».