Anche a Roma e Milano le colazioni stellate per i 10 anni di NH Collection

Nel 2025 NH Collection Hotels & Resorts, brand parte del gruppo Minor Hotels, festeggia il suo decimo anniversario. Per l’occasione, il marchio ha lanciato l’iniziativa “Signature Breakfast: Chefs’ Constellation Edition”, che coinvolge 10 hotel in 10 città tra Europa e America Latina, con una proposta esclusiva disponibile per sei mesi.

NH Collection, colazioni d’autore per dieci città nel mondo

Con “Signature Breakfast: Chefs’ Constellation Edition”, NH Collection offre un viaggio nel gusto attraverso 10 culture culinarie, mantenendo uno stretto legame con i prodotti locali. L’iniziativa sarà disponibile fino a ottobre 2025 e rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni per il decennale del marchio.

L'NH Collection Roma Palazzo Cinquecento

Ogni hotel propone un piatto originale creato da uno chef di fama internazionale - complessivamente 11 stelle Michelin - pensato per il primo pasto della giornata. Ogni ricetta è abbinata a una bevanda ed è disponibile esclusivamente su richiesta, nel rispetto di tre valori: qualità, stagionalità e benessere.

NH Collection, due chef italiani protagonisti

In Italia, i due hotel coinvolti si trovano a Roma e Milano:

Ciro Scamardella, 1 stella Michelin, firma per NH Collection Roma Palazzo Cinquecento un piatto a base di uovo a 65°C, spuma di pecorino, morone su cialda di pane, insalata con citronette ai semi di chia. In abbinamento, un drink a base di arancia e acqua tonica.

Lo chef Ciro Scamardella

Iside de Cesare, anche lei 1 stella, propone per NH Collection Milano CityLife un uovo spumoso con tuorlo croccante, crema di broccoli, guanciale e pan brioche tostato, accompagnato da un cocktail di arancia, pompelmo e lime.

La chef Iside de Cesare

NH Collection, le proposte all'estero

Tre interpretazioni in Spagna:

A Madrid, Paco Roncero presenta un toast di pane all’olio con cetriolo, yogurt di miso e perle di olio extravergine.

A La Coruña, Javier Olleros propone uovo impanato con crema di formaggio affumicato galiziano.

A Cáceres, Alejandro Hernández firma un piatto con uovo biologico, stinco caramellato e gelatina di prosciutto iberico.

Nord Europa: pesce affumicato e pane locale

In Danimarca , Nicolai Nørregaard elabora un toast con salmone affumicato di Bornholm , tuorlo, miele, prugne e crème fraîche.

, elabora un , tuorlo, miele, prugne e crème fraîche. In Finlandia , Mikael von Lüders celebra il pane Röpörieska con salmone affumicato e uovo a 64°C .

, celebra il pane con e . Nei Paesi Bassi, Yuri Wiesen propone salmone scozzese affumicato, uovo di quaglia, salsa olandese e Cava celebrativa.

Le proposte in America Latina:

In Messico , Mikel Alonso valorizza lo stinco di maiale al tartufo , uovo in camicia e spuma affumicata.

, valorizza lo , uovo in camicia e spuma affumicata. In Argentina, Luciano García propone rösti di patate, crema di melanzane, trota affumicata, uovo pochè e verdure stagionali.

NH Collection festeggia 10 anni

NH Collection è il brand premium del segmento upper-upscale di Minor Hotels. Nel 2025 il marchio celebra 10 anni di attività nel settore dell’ospitalità. Con quasi 100 hotel e 15.000 camere situati nelle principali città di oltre 20 Paesi, NH Collection ha consolidato la sua presenza globale, in particolare in Europa e America. Tra le aperture più recenti si segnalano quelle a Helsinki e Ibiza, mentre è prevista l’apertura di una nuova struttura a Parigi nel giugno 2025. Il brand ha inoltre esteso la propria presenza in nuove destinazioni come Dubai, Maldive e Sri Lanka, con un’espansione anche nel segmento dei resort.

L'NH Collection Milano CityLife

In questo decennio, NH Collection ha accolto oltre 35 milioni di ospiti, servito 20 milioni di colazioni e ospitato più di 300.000 eventi e celebrazioni. Sono stati condivisi con i viaggiatori oltre 25 milioni di albe e tramonti, segno di una presenza costante in location dal forte impatto visivo. Gli hotel NH Collection si distinguono per un’ospitalità curata e attenta ai dettagli, con un’offerta che si adatta a viaggi di lavoro, soggiorni leisure e momenti di relax. Gli ambienti sono progettati per offrire comfort, versatilità e servizi personalizzati. Guardando al futuro, NH Collection conferma il proprio impegno a fornire esperienze di qualità, mantenendo la coerenza con i valori che hanno definito il brand fin dalla sua nascita.