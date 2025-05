Le sagre più famose in Italia: viaggio nella tradizione locale

Quando si parla di cibo e di buon vino, l’Italia è uno dei paesi più apprezzati al mondo. Proprio per questa ragione, la sagra è un evento folkloristico autentico, una vera e propria tradizione locale che perpetua, negli anni, l’esaltazione della gastronomia e del costume. Questa celebrazione del mangiare e del bere bene, quindi, è un momento di cultura popolare amatissimo nel nostro paese ed è presente, capillarmente, su tutto il territorio.

L’Italia è un paese bellissimo, un paese in cui ogni regione, ogni città addirittura, ha un piatto tipico e un vino della zona. In primavera e in estate, soprattutto, ma in realtà durante tutto l’anno, è facile trovare sagre in cui poter mangiare e bere i prodotti locali e divertirsi giocando a lotterie o giochi di abilità. Ecco le 10 sagre più famose:

la Sagra del tartufo bianco di Alba celebra con mercati, mostre e aste il pregiato tartufo di zona

l’Avvinando Wine Fest di Palermo è un festival dedicato al vino siciliano alla presenza di più di 80 cantine

la Sagra del carciofo di Ladispoli è un evento per la zona e celebra, in più weekend, il principe dell’ortaggio locale

la sagra della Porchetta di Ariccia è un tripudio di sapori che va a celebrare uno dei prodotti tipici della gastronomia romana

la Festa del Torrone di Cremona è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo dolce della tradizione

l’EuroChocolate a Perugia festeggia l’alimento più amato da grandi e piccini con stand che esaltano il cioccolato in varie forme e prodotti

la Sagra del pesce di Camogli, un evento famosissimo in cui c’è una gigantesca padella in cui quintali di pesce vengono fritti

la Sagra del Cinghiale di Montalcino, un appuntamento importantissimo per tutti gli amanti della cucina toscana

la Festa della Bruna a Matera in cui c’è la celebrazione della Madonna della Bruna tra stand gastronomici e carri allegorici

la Festa del Redentore a Venezia, un grande evento popolare tra ottimo cibo e spettacoli pirotecnici

Questa è solo una piccola parte dei tanti festival e sagre che è possibile trovare in ogni paese d’Italia, anche in quelli che hanno poche centinaia di abitanti.

I giochi a premi presenti nelle sagre: curiosità e legalità

Una delle caratteristiche di queste feste, al di là della gastronomia e del folklore, è quella dei giochi a premi. Possiamo, infatti, trovare la pesca di beneficenza, la lotteria per vincere un premio con la Pro Loco, la ruota della fortuna, la tombola. Si organizzano, poi, molto spesso, anche giochi da luna park come il tiro a segno, il bersaglio o altro. Anche se parliamo di divertimento legato alla tradizione, dobbiamo sempre tenere presente il fine di questi giochi e, soprattutto, se si tratta di giochi legali.

