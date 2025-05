Tuttofood 2025 chiude con 95mila visitatori. Ora si guarda già al 2026

Con oltre 95mila presenze e circa 7mila operatori della distribuzione e della ristorazione organizzata arrivati autonomamente dall'estero, l'edizione 2025 di Tuttofood si è chiusa con numeri che confermano la portata internazionale della manifestazione. Dal 5 maggio, Fiera Milano Rho è stata il punto d'incontro per 3mila buyer internazionali, alla ricerca delle eccellenze non solo del Made in Italy, ma anche delle migliori proposte dal resto del mondo.

Tuttofood 2025 chiude con 95mila visitatori: un'edizione sempre più internazionale

Tuttofood 2025, un'edizione globale

Un risultato che ha spinto Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, a definirla «un'edizione Tuttofood davvero globale». Soddisfatto dei dati registrati, Cellie ha sottolineato come questo successo sia legato anche alla capacità di attrazione dell'evento nei confronti degli operatori esteri, che hanno rappresentato circa il 25% del totale degli ingressi. Numeri che rafforzano il posizionamento della manifestazione come appuntamento chiave per il settore agroalimentare a livello mondiale.

A conferma della risposta positiva da parte degli espositori, arriva anche il dato sul re-booking, che si preannuncia molto solido: «Questo straordinario risultato di re-booking ci dà la misura concreta della soddisfazione registrata dagli espositori che non ci stupisce per Cibus, ormai entrata nella business routine degli operatori del food italiani - ha spiegato Cellie - abituati al quartiere di Parma. Ora abbiamo preso confidenza con le dimensioni di quello milanese e stiamo già lavorando al lay-out 2026 per renderlo ancora più leggibile ed efficace».

Tuttofood, parte il programma di promozione all'estero

Tuttofood, infatti, si inserisce in un progetto più ampio che mira a rafforzare un vero e proprio hub europeo del cibo, fondato sull'asse Parma - Milano - Colonia. «Certamente ci appare molto lusinghiero per questa nostra prima edizione di Tuttofood Milano - ha concluso Cellie - un'ulteriore conferma della validità e della forza dell'hub del cibo che stiamo costruendo Parma-Milano-Colonia». Archiviata l'edizione milanese, il team organizzativo è già pronto a ripartire con un fitto programma di promozione all'estero.

Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma

Parte infatti il roadshow internazionale che porterà Parma&Colonia a presentare la manifestazione nei principali eventi fieristici del food. Il primo appuntamento è fissato per il 20 e 21 maggio al Plma di Amsterdam, poi sarà la volta di Bangkok durante Thaifex (27-31 maggio), quindi New York per il Summer Fancy Food (29 giugno-1° luglio) e infine Colonia, dove durante Anuga (20-25 ottobre) andrà in scena un vero e proprio evento di kick-off dedicato a Tuttofood Milano 2026 e Cibus 2027. Un'occasione importante per rinsaldare ulteriormente l'alleanza tra Fiere di Parma e Koelnmesse e per consolidare la visione comune di un sistema fieristico agroalimentare sempre più integrato e competitivo.