“Noi siamo Tevere”: al via il progetto per la rinascita del fiume a Roma

Con il progetto "Noi siamo Tevere", presentato al Parco dello Scalo de Pinedo, al Lungotevere delle Navi, i cittadini romani in sinergia con le istituzioni si prenderanno cura concretamente del grande fiume che attraversa la Città Eterna. L'iniziativa, promossa da Alberto Acciari di Tevere Day Aps riunirà cittadini, volontari, istituzioni, imprese e turisti a partire da sabato 17 maggio con un fitto calendario di interventi ambientali, culturali, sportivi e sociali.

Sarà una grande operazione partecipativa volta a rendere il fiume sempre più accessibile, pulito, vivo e sostenibile come bene culturale e naturale di straordinario valore, recentemente riconosciuto come con Roma-Città Patrimonio dell'umanità Unesco. AI Tevere, nei secoli filo conduttore e anima della città, viene così riconosciuta importanza come elemento fondamentale per il mantenimento del suo valore con il sostegno dell'associazione promotrice Tevere Day Aps guidata da Alberto Acciari. Attiva la collaborazione con il ministero dell'Ambiente, Roma Capitale, Regione Lazio e numerosi partner istituzionali, culturali e associativi, come Ama, Banca del Fucino, Marevivo, Legambiente, PiùBlu.

Alla presentazione del progetto, che anticipa la settima edizione del Tevere Day del prossimo ottobre, hanno partecipato in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri, Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, la presidente di Marevivo, Rosalba Giugni, Gianni Ottaviano in rappresentanza dell'assessore regionale, Fabrizio Ghera, Alberto Acciari e rappresentanti delle istituzioni e ambientalisti.

«Il fiume è un bene comune - ha detto Alfonsi - e ringrazio Tevere Day e Marevivo per aver dato vita a "Noi Siamo Tevere", nell'ambito della collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva per la cura e la gestione di tutti i tratti del fiume che, grazie ai nuovi parchi d'affaccio che saranno aperti nell'arco delle prossime settimane, torneranno ad essere fruibili per i cittadini con iniziative dedicate alla cultura e allo svago. La sinergia con i cittadini è importante, come dimostra "Cura Roma"che con associazioni, comitati e partner rivolge attenzione alla comunità oltre che agli spazi. La consapevolezza, la responsabilizzazione e il coinvolgimento sono i motori per rendere una città sempre più partecipata, viva e soprattutto curata».

«Porto l'apprezzamento dell'assessore Ghera e la presenza della Regione Lazio - ha detto Gianni Ottaviano - perché è fondamentale che anche i cittadini si facciano carico della cura del Tevere per preservarne la vitalità e la riqualificazione già avviata, con sinergia costante tra istituzioni, associazioni, circoli e comitati». «Questa campagna prosegue le iniziative già avviate dal Comune - ha detto Alberto Acciari - con attività di pulizia e valorizzazione del fiume, coinvolgendo associazioni, volontari e cittadini».

“Noi siamo Tevere” ha in programma il suo primo evento sabato 17 maggio e darà il via a una serie di attività mensili con giornate mirate. Non mancherà il collegamento con Ama sulla pulizia e la gestione dei rifiuti. L'appuntamento coinvolgerà anche i concessionari dei barconi residenti allo Scalo che si sono consorziati in un “Condominio” il cui nome è proprio "Noi Siamo Tevere" per prendersi cura degli spazi antistanti alla loro concessione. Vi hanno aderito Marevivo, che ne è il capofila, il Circolo Reale Tevere Remo, Teverevivo, Vigili del Fuoco, Roma Nuoto, Baja, Rari Nantes Roma, Battelli sul Tevere. Rosalba Giugni ha espresso soddisfazione per la nuova associazione che unisce le realtà fluviali e che si impegnano insieme per la sua tutela. «Già all'apertura della campagna il 17 maggio - ha detto - organizzeremo lezioni sulla biodiversità del Tevere».

Lo Scalo de Pinedo, ex Oasi Wwf, tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, con un'estensione 1,6 ettari, è il primo interamente realizzato tra i cinque parchi d'affaccio giubilari, con un investimento complessivo di 7,3 milioni. Con un camminamento connesso a slarghi e piazzole che occupano una superficie di 370 mq è dedicato alla sosta e ad attività didattico naturalistiche. È stata anche predisposta sul bordo alto della riva una staccionata in legno per non impattare sulla flora e sulla fauna, dopo un importante lavoro di bonifica che è stata in corso anche in aree che diverranno parco, acune con percorsi ciclistici e aree dedicate allo sport.