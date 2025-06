Contro lo spreco: all'ospedale di Perugia i pasti si ordinano via app

Dal 15 giugno i pazienti dell'ospedale di Perugia possono prenotare i pasti direttamente dallo smartphone grazie a un'app dedicata, attiva per Android e iOS, che consente di scegliere il menu in base alla propria patologia e alle indicazioni dei medici nutrizionisti. Si chiama “Today's menù” ed è un passo concreto verso una ristorazione ospedaliera più umana, personalizzata e tecnologicamente avanzata.

Menu personalizzati in corsia: l’ospedale di Perugia va in digitale

Il servizio, presentato nei giorni scorsi dal responsabile del reparto di Nutrizione clinica e dietetica Simone Pampanelli insieme al direttore generale dell'Azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis e alla coordinatrice delle dietiste Laura Cerquiglini, è stato definito una novità «quasi unica in Italia». Dietro al progetto, partito nel 2022, c'è un lavoro su più fronti: dalla revisione delle diete speciali alla formazione del personale di cucina, fino alla ridefinizione del capitolato delle derrate, il tutto in collaborazione con l'Università dei sapori.

Pasto su misura e zero sprechi: l'ospedale di Perugia passa all'app

L'app, pensata per garantire anche la sicurezza dei dati, è accessibile solo con credenziali individuali che vengono consegnate al momento del ricovero. I pazienti possono consultare menu personalizzati predisposti in base al quadro clinico, con la possibilità di modificare la scelta del pasto - ad esempio la cena - fino al pomeriggio dello stesso giorno. Nel menu standard è prevista un'alternativa tra quattro primi, quattro secondi e relativi contorni, frutta, dolce, pane o patate. Una proposta semplice e accessibile, che però punta a rendere più dignitosa e gradevole la permanenza in ospedale.

«Una scelta per rendere più confortevole la situazione della persona» è stato sottolineato durante la presentazione. Ma non si tratta solo di comfort. L'obiettivo è anche medico: infatti, secondo l'azienda ospedaliera, la possibilità per il paziente di scegliere cosa mangiare permette di «fare un passo decisivo per contrastare la malnutrizione e il rischio di complicanze, perché poter scegliere che mangiare è un discorso di benessere». Un cambio di paradigma, che va nella direzione di un'attenzione reale ai bisogni delle persone ricoverate.

A Perugia il menu dell’ospedale si sceglie dallo smartphone

Il sistema consente anche all'azienda ospedaliera un controllo in tempo reale su tutte le operazioni legate alla movimentazione dei degenti: ricoveri, dimissioni, cambi dieta, trasferimenti. Allo stesso tempo, offre strumenti per ottimizzare la produzione interna, monitorare i pasti serviti e pianificare il fabbisogno alimentare giornaliero. Ogni giorno a Perugia vengono preparati circa duemila pasti, tra pranzi e cene, e grazie all'uso dell'app sarà possibile anche ridurre gli sprechi alimentari e migliorare la gestione del magazzino, con riordini automatici delle materie prime. Tra le sfide in programma per l'autunno c'è anche l'introduzione di nuove ricette realizzate con la tecnica del sottovuoto a basse temperature. Un ulteriore salto di qualità che guarda alla cucina come strumento terapeutico, oltre che nutrizionale.