Tre italiani tra i migliori 101 ristoranti di carne del mondo

Upper Cut Media House, casa editrice con sede a Londra, ha pubblicato l'edizione 2025 della classifica World's 101 Best Steak Restaurants. Fondata nel 2019 da Ekkehard Knobelspies, la guida si è affermata come punto di riferimento globale per gli amanti della carne di alta qualità, definita la “Champions League” della gastronomia della carne a livello mondiale. La classifica valuta oltre 900 steakhouse in tutto il mondo, selezionando le 101 migliori in base a 28 criteri che includono la qualità della carne, la tecnica di frollatura, la precisione nella cottura, il servizio e l'atmosfera. Le ispezioni sono condotte da una rete di 21 esperti internazionali, detti Steak Ambassadors, che garantiscono l'imparzialità e la competenza delle valutazioni.

World's 101 Best Steak Restaurants, Italia protagonista

L'edizione 2025 della classifica conferma la presenza di tre ristoranti italiani tra i migliori al mondo: I Due Cippi a Saturnia (Gr) ai piedi del podio, in quarta posizione, La Braseria di Osio Sotto (Bg) al 25° posto e Regina Bistecca a Firenze 29ª. Questi locali rappresentano un esempio di eccellenza che coniuga la tradizione gastronomica italiana con una cura artigianale nella selezione e preparazione della carne. La loro posizione nella Top 30 è un riconoscimento del valore che l'Italia mantiene nel panorama internazionale delle steakhouse di qualità.

La classifica valuta oltre 900 steakhouse in tutto il mondo

L'Italia, con la presenza di I Due Cippi nella Top 5 e altre due steakhouse nelle prime 30 posizioni, si conferma una destinazione imprescindibile per gli appassionati di carne. La capacità di unire tradizione, passione e innovazione rende il nostro Paese un punto di riferimento anche nel segmento delle steakhouse di alta qualità. Il fondatore Ekkehard Knobelspies ha spiegato: «L'Italia continua a ispirare gli appassionati di carne in tutto il mondo grazie alle sue profonde tradizioni e all'impegno per la qualità».

I Due Cippi

I Due Cippi è il quarto miglior ristorante di carne al mondo

Affacciato sulla storica piazza di Saturnia, il Ristorante I Due Cippi è attivo dagli anni '70 con una proposta legata alla tradizione toscana e alla qualità delle materie prime. Il menù segue la stagionalità e valorizza sia piatti locali rivisitati che carni selezionate, cotte alla brace nel grande camino al centro della sala. La carne proviene da allevamenti controllati, con attenzione al benessere animale e ai metodi di alimentazione naturali, senza ormoni o antibiotici.

I Due Cippi Piazza Vittorio Veneto, 26A 58014 Saturnia (Gr) Tel +39 0564 601074

La Braseria

La Braseria, 25° miglior ristorante di carne al mondo

La Braseria, guidata dallo chef Luca Brasi, propone una selezione di carni prevalentemente italiane e biologiche, con attenzione alla tracciabilità e al controllo di tutta la filiera, compresa la fase di frollatura. Questo processo, visibile all'interno del locale, consente di maturare le carni in modo adeguato in base a razza ed età dell'animale, con l'obiettivo di valorizzare gusto e consistenza senza alterarne le caratteristiche naturali.

La Braseria Via Risorgimento, 17 24046 Osio Sotto (Bg) Tel +39 035 808692

Regina Bistecca

Regina Bistecca è nella top30 mondiale dei ristoranti di carne

La proposta gastronomica valorizza la bistecca alla fiorentina insieme a piatti della tradizione locale, preparati con ingredienti selezionati per garantire qualità e semplicità dei sapori. La cucina include anche frattaglie, parte integrante della cultura gastronomica fiorentina e toscana, riproposte in chiave fedele alla tradizione. Un'offerta che unisce attenzione alla materia prima e rispetto per le ricette storiche del territorio.

Regina Bistecca Via Ricasoli, 14R 50122 ì Firenze Tel +39 055 269 3772

World's 101 Best Steak Restaurants, Don Julio si conferma al top

Per il terzo anno consecutivo, il primo posto spetta a Parrilla Don Julio di Buenos Aires in Argentina, considerata un punto di riferimento mondiale per la carne premium. Guidata da Pablo Rivero e dallo chef Guido Tassi, Don Julio continua a essere un modello per la sostenibilità e il rispetto delle tradizioni culinarie. Al secondo posto si classifica Margaret di Neil Perry a Sydney, mentre al terzo troviamo Laia a Hondarribia, in Spagna, a confermare la diffusione globale della cultura della carne di qualità.

La Parrilla Don Julio di Buenso Aires è il miglior ristorante di carne al mondo

Una delle novità più significative della classifica di quest'anno è l'ingresso del Giappone con ben otto steakhouse nella Top 101. Questa presenza sottolinea una crescente influenza asiatica nel settore della carne di alta gamma, in particolare per quanto riguarda la selezione, la lavorazione e le tecniche di preparazione.

Beefbar, un po' d'Italia a Monaco e Parigi

Beefbar si distingue ancora una volta nella classifica internazionale World's 101 Best Steak Restaurants 2025, dove ottiene per il terzo anno consecutivo il primo posto nella categoria Multiple Outlets, riservata ai migliori gruppi internazionali specializzati nella carne. Il concept Beefbar nasce nel 2005 a Monaco da un'idea di Riccardo Giraudi, con l'obiettivo di rinnovare l'esperienza legata alla carne attraverso la proposta di tagli d'eccellenza, un design contemporaneo e un approccio informale alla gastronomia: oggi è presente in oltre 40 città nel mondo. Il premio di quest'anno assume un significato particolare: il 2025 segna infatti il ventesimo anniversario del brand, due decenni di attività caratterizzati da crescita costante, visione imprenditoriale e cura dei dettagli.

Il concept Beefbar nasce nel 2005 a Monaco da un’idea di Riccardo Giraudi

Pure Anahi a Parigi, anch'esso guidato daGiraudi, figura tra i migliori ristoranti di carne al mondo. «Sono estremamente grato al mio team straordinario per questo traguardo importante - è un successo collettivo che conta moltissimo per tutti noi. Il nostro settore è tornato, più forte e più raffinato. Oggi le persone privilegiano la qualità rispetto alla quantità, e la lista dei 101 migliori steak restaurant del mondo evidenzia proprio questa nuova era entusiasmante per la carne di manzo» ha dichiarato Riccardo Giraudi, CEO di Giraudi Group.

World's 101 Best Steak Restaurants, la classifica completa

La classifica è frutto di un processo di selezione che prevede la valutazione dettagliata di oltre 900 ristoranti, con l'applicazione di 28 criteri che spaziano dalla provenienza e qualità della carne alla competenza del servizio, passando per la proposta enologica e l'atmosfera complessiva del locale. Knobelspies sottolinea come questa classifica rappresenti «non solo la celebrazione della carne migliore, ma anche dell'intero percorso e della passione che stanno dietro alla creazione della steak perfetta». Ecco la classifica completa: