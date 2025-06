Sindaci ai fornelli: Petta e Leccese trionfano con un piatto ispirato a Bisceglie

Si è conclusa con successo la decima edizione di "Sindaci, ai fornelli!", manifestazione culinaria che unisce politica e gastronomia in un format originale e coinvolgente. A trionfare sono stati Anna Petta, sindaca di Baronissi, e Vito Leccese, primo cittadino di Bari, grazie al piatto "Al di là del mare, i sapori di Bisceglie", che ha conquistato la giuria composta da imprenditori e gastronomi pugliesi.

Il piatto vincente: tra mare e terra per raccontare la Puglia

«Un piatto che racchiude le qualità gastronomiche della nostra terra, sia in termini di capacità di elaborazione che di gusti e sapori. Il nostro piatto ha unito i prodotti dell’agricoltura con quelli ittici, creando una suggestione particolare che ha colpito i giudici», ha commentato soddisfatto Vito Leccese. Soddisfatta anche Anna Petta, prima donna a guidare il Comune di Baronissi: «Un’esperienza bellissima e divertente. È stato emozionante partecipare a questa sfida appassionante con tanti colleghi sindaci. Siamo felici che la nostra proposta sia stata premiata».

Sindaci ai fornelli, le squadre e i piatti in gara

Alla gara hanno partecipato dieci sindaci provenienti da varie regioni italiane, suddivisi in squadre miste. Ogni team, supportato da chef pugliesi di spicco, ha avuto a disposizione 30 minuti e ingredienti selezionati dall’organizzazione.

Ecco le squadre in gara con i relativi piatti:

Squadra Gialla : Sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e sindaco di Bellizzi Domenico Volpe , con i cuochi Isabella Potì e Angelo Convertini - Piatto: "Troccolo al gambero vivace".

: Sindaca di Lecce e sindaco di Bellizzi , con i cuochi e - Piatto: "Troccolo al gambero vivace". Squadra Rosa (vincitrice) : Sindaca di Baronissi Anna Petta e sindaco di Bari Vito Leccese , con gli chef Domingo Schingaro e Massimo Ferosi - Piatto: "Al di là del mare, i sapori di Bisceglie".

: Sindaca di Baronissi e sindaco di Bari , con gli chef e - Piatto: "Al di là del mare, i sapori di Bisceglie". Squadra Verde : Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e sindaco di Ispica Innocenzo Leontini , con gli chef Renato Vargas Montoya e Andrea Catalano - Piatto: "Cavatello istintivo".

: Sindaco di Bisceglie e sindaco di Ispica , con gli chef e - Piatto: "Cavatello istintivo". Squadra Blu : Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e sindaco di Melfi Giuseppe Maglione , con gli chef Leonardo Vescera e Leonardo Ferrante - Piatto: "Fascia tricolore".

: Sindaco di Vieste e sindaco di Melfi , con gli chef e - Piatto: "Fascia tricolore". Squadra Rossa : Sindaco di Acerenza Fernando Scattone e sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna , con gli chef Matteo Maenza e Nadia Tamburrano - Piatto: "Ceviche mediterranea".

: Sindaco di Acerenza e sindaco di Brindisi , con gli chef e - Piatto: "Ceviche mediterranea". Fuori gara il team “superstar” composto da europarlamentari, sindaci e rappresentanti di Anci Puglia. Hanno preparato strascinati, taralli al grano arso e gelato artigianale, valorizzando i grani antichi pugliesi.

Sindaci ai fornelli: dieci anni di successo e tradizione

La manifestazione, condotta da Mauro Pulpito, con la collaborazione della speaker di Radionorba Claudia Cesaroni e del comico Pinuccio, è stata ideata dal giornalista gastronomo Sandro Romano e realizzata da Rp Consulting. «Un decennio di emozioni e condivisione, con i sindaci protagonisti in una veste nuova, quella di cuochi appassionati», ha spiegato Sandro Romano. «Un’occasione per promuovere le eccellenze dei nostri territori e far dialogare amministratori e cittadini in modo informale». L’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie e da Confcommercio, conferma la sua mission: valorizzare la cultura gastronomica italiana attraverso chi ogni giorno guida le città del Paese.

«L’evento è cresciuto fino a diventare un momento importante di promozione delle eccellenze locali», ha sottolineato Giovanni Ventrelli di Rp Consulting. «Permette ai sindaci di raccontarsi in modo umano e autentico, abbattendo la distanza con i cittadini». Un format che unisce tradizione e innovazione e che dimostra come la cucina possa diventare linguaggio universale di condivisione, creatività e identità territoriale.