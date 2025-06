Coop rimuove prodotti israeliani dagli scaffali e introduce la Gaza Cola

Coop Alleanza 3.0, una delle più grandi realtà della grande distribuzione in Italia, ha deciso di rimuovere alcuni prodotti di origine israeliana dai propri scaffali. A essere esclusi dall’assortimento sono stati alcuni articoli di arachidi e salsa tahina prodotti in Israele, insieme ai gassificatori e alle ricariche Sodastream, brand noto per i suoi impianti di produzione in territorio israeliano. La decisione, di natura simbolica, è stata presa in seguito a una relazione presentata dalla Commissione Etica al precedente Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Coop ha deciso di vendere la Gaza Cola

Una posizione coerente con i principi della cooperativa

Secondo una nota ufficiale, Coop Alleanza 3.0 ha spiegato la scelta come un atto di coerenza con la propria identità: «Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle violenze che dilaniano la Striscia di Gaza».

La cooperativa ha inoltre sottolineato: «Condanniamo fermamente il blocco degli aiuti umanitari destinati ai civili imposto dal governo israeliano. La nostra è una presa di posizione coerente con i valori fondativi del movimento cooperativo». La società ha supermercati in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

La Gaza Cola è una bevanda interamente di produzione palestinese

A testimonianza del coinvolgimento attivo dei soci, una delegazione di socie e soci da tempo mobilitati per la causa palestinese è stata invitata a intervenire durante l’Assemblea generale di Coop Alleanza 3.0, tenutasi il 21 giugno 2025. L’obiettivo è stato quello di favorire un dialogo interno sulle scelte della cooperativa e sulle implicazioni sociali delle politiche commerciali. Oltre alla rimozione dei prodotti, Coop Alleanza 3.0 ha attivato o sostenuto diverse iniziative concrete a favore della popolazione palestinese, tra cui l’adesione alla campagna “Coop For Refugees”, promossa a livello nazionale. La campagna ha consentito l’invio di aiuti umanitari non solo alla popolazione in fuga dalla guerra a Gaza, ma anche a comunità civili in difficoltà in Libano, Ucraina e Sudan.

Gaza Cola: una bevanda solidale dal significato simbolico

Tra le iniziative recenti, la cooperativa ha inserito nel proprio assortimento, sia in negozio che online attraverso la piattaforma EasyCoop, la Gaza Cola, una bevanda interamente di produzione palestinese.

L’iniziativa è stata lanciata nel 2023 da un gruppo di imprenditori palestinesi, con l’obiettivo di sostenere economicamente progetti di ricostruzione, in particolare dell’Ospedale Al Karama nel nord della Striscia. La bevanda si presenta con uno slogan diretto: "Il gusto della libertà", e mira a diventare un simbolo di solidarietà internazionale attraverso un gesto quotidiano come l’acquisto di una bibita.