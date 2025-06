Matrimonio Bezos, da Mellino a Sal De Riso: a Venezia il menu nuziale parla campano

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si celebra venerdì 27 giugno a Venezia, ha un forte accento campano grazie alla presenza di eccellenze gastronomiche della Costiera e di Napoli. così come la cena della sera precedente. Lo chef tre stelle Michelin Fabrizio Mellino del ristorante Quattro Passi di Nerano ha curato il banchetto per circa 200 ospiti, proponendo tra i piatti principali i tradizionali spaghetti alla Nerano.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

I dessert sono stati affidati al maestro pasticcere Sal De Riso, che ha realizzato mille dolci senza conoscere il destinatario finale. A firmare la torta nuziale è stato invece il francese Cédric Grolet. Per il momento pizza, è probabile la presenza del pizzaiolo Ciro Oliva, i cui impasti sono stati avvistati in città. Un matrimonio di respiro internazionale, con forti radici nella cultura gastronomica italiana.

La cucina di Nerano per il matrimonio di Jeff Bezos

Fabrizio Mellino, chef tre stelle Michelin del ristorante Quattro Passi di Nerano, ha firmato il menu del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrato il 27 giugno a Venezia. Mellino ha curato entrambe le cene principali dell’evento, quella della vigilia e quella del giorno delle nozze, preparando piatti per circa 200 ospiti.

Fabrizio Mellino

Protagonista del banchetto nuziale è stato un piatto simbolo della tradizione partenopea: gli spaghetti alla Nerano, a base di zucchine fritte e provolone del Monaco, una ricetta che la famiglia Mellino propone da generazioni nella suggestiva località della Costiera sorrentina.

Matrimonio Jeff Bezos, dolci senza saperlo: De Riso scopre il cliente misterioso

Tre settimane prima dell’evento, Mellino aveva ordinato mille porzioni di dolci al maestro pasticcere Sal De Riso, senza potergli svelare la destinazione. Solo il 26 giugno, De Riso ha scoperto per caso che i suoi dessert al bicchiere, pasticceria mignon, delizie al limone e ricotta e pere erano destinati proprio al matrimonio dell’anno. «Sono orgogliosissimo. Non sapevo davvero nulla e mi sento davvero onorato», ha dichiarato De Riso, Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Il totale dell’ordine ha raggiunto i 4.000 euro.

Sal De Riso

Per il taglio della torta, previsto al termine della cerimonia del 27 giugno, è stato scelto Cédric Grolet, celebre pasticcere francese e volto noto del web. Grolet è conosciuto per il suo stile estetico e tecnico all’avanguardia, che unisce la pasticceria classica a una visione moderna e scenografica.

Ciro Oliva

Matrimonio di Jeff Bezos, impasto da Napoli: indizi su Ciro Oliva

Non è mancato un tocco napoletano anche nella parte salata del menu. A Venezia sono stati avvistati contenitori di impasto per pizza provenienti dal Rione Sanità di Napoli. Tutti gli indizi portano al nome di Ciro Oliva, pizzaiolo classe 1992, noto per la sua attività nella pizzeria Concettina ai Tre Santi. L’utilizzo di questo impasto lascia intuire la presenza di pizze d’autore tra le portate servite durante i momenti più informali del ricevimento.