Pizza italiana in Francia: Fradiavolo affida lo sviluppo a Beefbar

Il brand italiano di pizzerie Fradiavolo, attualmente presente con 32 punti vendita attivi, annuncia una nuova alleanza strategica con Riccardo Giraudi, imprenditore nel settore della ristorazione e fondatore del gruppo Giraudi, noto a livello internazionale per il marchio Beefbar. L’accordo prevede la concessione in esclusiva dei diritti di sviluppo di Fradiavolo in Francia, uno dei mercati più rilevanti nel panorama gastronomico europeo e internazionale. Il piano di espansione inizierà nella seconda metà del 2025, con l’apertura del primo locale previsto per i primi mesi del secondo semestre.

Fradiavolo porta la sua pizza anche in Francia grazie all'accordo con Beefbar

Fradiavolo e Beefbar: l'accordo

Fondato nel Principato di Monaco, Beefbar è un brand che ha ridefinito il concetto di ristorazione contemporanea. Il suo format coniuga tagli di carne pregiata provenienti da Australia, Giappone e Stati Uniti con elementi di street food internazionale e un design architettonico distintivo. Il marchio è presente nelle principali città del mondo, ed è diventato uno dei protagonisti del panorama globale dell’hospitality di fascia alta. «È la migliore partenza all’estero che potessimo desiderare: un mercato strategico come la Francia e un partner autorevole come Beefbar», ha dichiarato Mauro D’Errico, presidente e co-fondatore di Fradiavolo. «Riccardo Giraudi ha deciso di investire in Fradiavolo. L’accordo prevede l’esclusiva per la Francia e l’apertura di numerosi locali, il primo dei quali prenderà vita già nei primi mesi del secondo semestre 2025».

Mauro D’Errico, presidente e co-fondatore di Fradiavolo

L’ingresso nel mercato francese conferma la vocazione internazionale del brand, che punta a esportare il proprio modello di pizza di qualità, fondato su una proposta contemporanea e su una forte identità italiana. «Fradiavolo nasce con un’ambizione chiara: portare il meglio della pizza italiana nel mondo, senza compromessi sulla qualità né sulla personalità», ha affermato Gianlucalberto Lotta, ceo e co-fondatore del marchio. «L’ingresso in Francia, con il supporto di una persona come Riccardo, è per noi una conferma importante: significa che il nostro approccio contemporaneo alla pizza è pronto per confrontarsi con i mercati più esigenti e sofisticati».

Gianlucalberto Lotta, ceo e co-fondatore di Fradiavolo

L’investimento nel progetto Fradiavolo rappresenta, secondo Riccardo Giraudi, una scelta allineata alla visione imprenditoriale del gruppo Giraudi. «Ho sempre creduto nel valore di un’idea forte unita a un’esecuzione impeccabile. Fradiavolo rappresenta esattamente questo: una visione moderna della pizza italiana, con un’identità chiara e internazionale», ha dichiarato. «Investire in questo progetto significa credere in un futuro in cui qualità, design e spirito imprenditoriale italiano possano conquistare anche un mercato esigente come quello francese».

Riccardo Giraudi, fondatore di Beefbar

Francia: un mercato strategico per la pizza italiana

Il settore della pizza in Francia è tra i più dinamici in Europa, sia per volume di consumo che per attenzione crescente alla qualità degli ingredienti e all’esperienza gastronomica. La presenza consolidata di Beefbar in territorio francese e il know-how del gruppo Giraudi rappresentano un’importante leva per lo sviluppo futuro di Fradiavolo, che punta a diventare un riferimento per la pizza italiana contemporanea anche al di fuori dei confini nazionali.