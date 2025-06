Luglio 2025, aumentano le prenotazioni: il 72% degli italiani cerca il mare

Le vacanze estive sono iniziate per molti italiani e i dati di ricerca confermano una netta preferenza per le mete balneari. Aumentano le prenotazioni rispetto al 2024, con Sicilia, Campania ed Emilia-Romagna in testa.

Il 72% degli utenti italiani ha cercato mete balneari,

Vacanze di luglio, mare al primo posto: il 72% cerca località balneari

Secondo le analisi condotte da Jetcost, motore di ricerca per voli e hotel, le prenotazioni di alloggi per luglio 2025 sono aumentate dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già aveva segnato numeri da record. Il portale ha monitorato le ricerche effettuate tra l’1 e il 31 luglio, ottenendo dati affidabili basati su comportamenti reali e non su sondaggi. La fotografia che emerge è chiara: gli italiani hanno voglia di viaggiare, preferibilmente verso destinazioni di mare e sole.

Roma è la metà più cercata dagli italiani per luglio 2025

Il 72% degli utenti italiani ha cercato mete balneari, mentre solo il 28% si è orientato verso mete interne. Una conferma della predilezione nazionale per il turismo costiero, che si riflette nelle mete più cercate: la Sicilia domina con otto località nella top 45, seguita da Emilia-Romagna e Campania con cinque, quindi Lazio, Puglia e Sardegna con quattro. Seguono il Veneto con tre città, Calabria, Toscana, Lombardia e Marche con due, e singole presenze per regioni come Umbria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Liguria.

Nonostante la prevalenza del turismo balneare, numerose città d’arte e borghi interni restano ben presenti nelle preferenze, segno che il turismo culturale continua ad attirare una parte significativa di viaggiatori italiani. Esempi sono Firenze, Verona, Perugia, Lucca, Reggio Emilia e Milano. Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ha sottolineato: «Gli italiani non vedono l'ora di andare in vacanza, come dimostra il fatto che le ricerche di alloggi per luglio 2025 sono aumentate dell'8% rispetto allo scorso anno. Sembra che vogliamo ancora destinazioni con spiaggia, sole e mare, con il 72% dei turisti italiani che cercano destinazioni balneari rispetto a destinazioni interne. Da Jetcost incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze».

Vacanze di luglio, le destinazioni preferite dagli italiani

Ecco la classifica delle destinazioni più cercate dagli italiani per il mese di luglio 2025: