“Intelligenza Artigianale”, il podcast di Sorì che racconta l'anima della pizza

Undici episodi, undici pizzaioli, una sola grande passione: la pizza, raccontata dal punto di vista umano, personale e sociale. È online "Intelligenza Artigianale", il nuovo podcast ideato da Sorì, storica azienda casearia campana, che ha deciso di dar voce a chi la pizza la vive ogni giorno con le mani in pasta e con il cuore, mostrando il lato più autentico di un mestiere che affonda le radici nella famiglia, nei ricordi, nella comunità. Il progetto è disponibile su Spotify e sulle piattaforme social dell'azienda, e si apre con un ospite d'eccezione: Franco Pepe, maestro pizzaiolo riconosciuto a livello mondiale.

Undici pizzaioli, undici storie: Sorì lancia il podcast “Intelligenza Artigianale”

Gli ospiti di "Intelligenza Artigianale"

La galleria di ritratti prende il via proprio dal suo racconto, emozionante e viscerale, che parte dalla pizzeria di famiglia e lo conduce fino alla ribalta internazionale. A seguire, saranno protagonisti Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi (Pizzeria della passeggiata), Federico Visinoni (Pizzeria Fermento), Mauro Espedito (Owap Pizzeria), Giacomo Garau (Pizzeria Olio e Basilico), Luigi Santagata e Marco Pece (Pizzeria Vino e Biga), Emanuele Del Prete (Pizzeria Anna dal 1989), Cosimo Chiodi (Pizzeria del Corso), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro), Marco e Luca Coppola (Pizzeria Coppola's Bakery) e Michele Fuccio (Pizzeria Di Stora). Undici voci per altrettanti percorsi che attraversano passioni, sacrifici, sogni, cambi di rotta e legami profondi, con il termine “famiglia” che, non a caso, emerge come il più utilizzato nelle interviste.

Franco Pepe il primo ospite di “Intelligenza Artigianale”

Alla conduzione del podcast c'è Stefano Carboni, comunicatore enogastronomico e docente universitario, che ha saputo guidare gli incontri con uno sguardo empatico e competente, raccogliendo riflessioni personali e sguardi intimi su un mestiere spesso raccontato solo dal punto di vista tecnico. Qui, invece, si parte dalle persone. Dalla loro storia, dai ricordi d'infanzia, dagli affetti che li hanno ispirati, da chi ha creduto in loro, da chi ha acceso la scintilla. Dai maestri della scuola tradizionale a quelli della nuova generazione, "Intelligenza Artigianale" mette insieme esperienze e visioni differenti, ma tutte mosse da un amore profondo e sincero per la pizza.

«Abbiamo voluto esplorare il mondo della pizza partendo dall'anima - raccontano Antonello e Gaetano Sorrentino, al timone di Sorì - e lo abbiamo fatto dando voce ai grandi professionisti di questo mondo. Tra racconti commoventi e momenti divertenti, ogni pizzaiolo ci ha aperto sempre più prospettive sul ruolo del proprio mestiere e, più in generale, della pizza nella nostra società. Tra di loro c'è chi ha iniziato da piccolo, chi ha scoperto questo mondo e ha deciso di cambiare vita, chi ha trovato nella nonna, nella mamma o nella propria compagna un faro che continua a ispirare il suo percorso, dimostrando come la figura femminile sia centrale anche in questo ambito: ognuno di loro ci ha lasciato un pezzo di sé, confermando quanto la pizza sia un prodotto universale, capace di unire e parlare a tutti».

Il valore della pizza come simbolo di condivisione e appartenenza

A emergere con forza è il valore sociale della pizza come simbolo di condivisione e appartenenza. Lo racconta anche Luigi Vitale, coordinatore marketing di Sorì: «Molti dei pizzaioli, ad oggi vere e proprie icone del settore, hanno saputo crescere mantenendo ben salde le proprie radici al punto di diventare importanti figure di riferimento per la propria comunità. Sono l'esempio perfetto di quanto la pizzeria non sia mai stata solo un tempio del gusto ma un luogo d'incontro, nato per stare insieme, conoscersi e condividere. Con "Intelligenza Artigianale" abbiamo voluto dar voce alla dimensione umana del pizzaiolo per mostrare come questa figura sia l'espressione di valori profondi».

Il podcast, però, non si ferma al mondo delle pizzerie. In parallelo alle interviste ai pizzaioli, trovano spazio anche i volti e le voci di chi lavora ogni giorno negli stabilimenti di Sorì: dai reparti produttivi alla logistica, dal marketing ai trasportatori, fino agli addetti al controllo qualità. Una narrazione corale che celebra i 150 anni dell'azienda e mette in evidenza come dietro un prodotto caseario d'eccellenza ci sia una rete fatta di mani, volti, dedizione e senso di squadra. Un modo per raccontare la pizza come patrimonio condiviso, gesto quotidiano che affonda le radici nella cultura e si rinnova ogni giorno grazie a chi lo vive con consapevolezza e passione. Gli episodi sono disponibili su Spotify a questo link.