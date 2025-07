Estate 2025: ecco le 10 esperienze che “ci stanno” secondo gli italiani

Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di staccare la spina, ritagliarsi momenti di svago e condividere il tempo libero tra amici, famiglia e piccole fughe dalla routine. Ma quali sono le esperienze che “ci stanno” davvero nella vita quotidiana degli italiani, incastrandosi tra lavoro e voglia di evasione? Un sondaggio realizzato da Sanbittèr con metodologia Swoa (Social web opinion analysis) su un campione di 1.200 italiani ha individuato le 10 attività più amate per l'estate 2025. Sul podio troviamo l'organizzazione di una serata a casa con gli amici (67%), un aperitivo improvvisato dopo il lavoro (65%) e l'intramontabile gita fuori porta (62%).

Un dato che conferma la tendenza: le esperienze semplici, informali e condivise sono quelle che fanno più breccia, diventando occasioni perfette per dire “ci sta”. Non a caso, il celebre ritornello “Un'estate al mare, voglia di remare…” continua a risuonare nei lidi italiani, simbolo di leggerezza e libertà, e accompagna quella voglia di pausa che cresce con l'arrivo della bella stagione. Secondo il sondaggio, subito dopo la gita fuori porta si posizionano un giorno di ferie (60%) e l'inizio di una nuova serie tv (58%). Seguono la pausa caffè con i colleghi (56%), una serata speciale con il partner (55%) e un pomeriggio di shopping (54%). Chiudono la classifica la corsetta al parco (49%) e una visita a una mostra (46%).

"Ci sta", un'espressione che unisce generazioni

Il sondaggio ha voluto analizzare anche il fenomeno linguistico dietro il “ci sta”, espressione sempre più usata nel linguaggio quotidiano, soprattutto in momenti di condivisione e leggerezza. Oggi, per un italiano su quattro, “ci sta” è il nuovo “ok”, subito dopo il più classico “sì” (27%), ma con una marcia in più: trasmette complicità (56%), spensieratezza (54%) ed empatia (60%).

Viene utilizzato con amici (68%), compagni di studio (63%) e partner (60%), e si è inserito nella comunicazione quotidiana senza forzature, diventando un riflesso della socialità contemporanea. Oltre il 61% degli intervistati dichiara infatti di non ricordare quando ha iniziato a usarlo, segno di un'espressione che si è radicata spontaneamente nelle conversazioni, anche grazie all'influenza dei social, delle serie tv e delle chat istantanee.

Quando e dove si dice “ci sta”

Il “ci sta” compare spesso in chat (65%), durante un aperitivo (52%) o al ristorante (59%), ma anche durante lo shopping (54%) e nei momenti di pausa al lavoro (44%) o all'università (53%). Lo si evita solo in contesti più formali, come colloqui di lavoro (66%) o incontri con persone appena conosciute (58%). Ma è soprattutto davanti a proposte divertenti (67%) o a idee che piacciono (61%) che scatta il “ci sta”, che si conferma come un sì informale, inclusivo, che crea un senso di vicinanza nelle relazioni.

Come osserva la linguista Deborah Tannen nel saggio Talking Voices, il linguaggio non serve solo a trasmettere informazioni, ma costruisce relazioni e riflette i valori condivisi di una comunità. Il “ci sta” ne è un esempio concreto: semplice, immediato, capace di adattarsi al ritmo della quotidianità, diventando un segno di complicità che accompagna le scelte di ogni giorno.

La classifica delle 10 esperienze che “ci stanno” per l'estate 2025

Ecco, in sintesi, le 10 attività che più rappresentano questa voglia di leggerezza e condivisione:

Organizzare una serata a casa con gli amici (67%) L'aperitivo improvvisato dopo il lavoro (65%) Una gita fuori porta (62%) Un giorno di ferie (60%) Iniziare una nuova serie tv (58%) La pausa caffè con i colleghi (56%) Una serata speciale con il partner (55%) Un pomeriggio intero di shopping (54%) Una corsetta al parco (49%) Visitare una mostra (46%)

Dall'aperitivo alla corsetta al parco, il “ci sta” si conferma quindi l'espressione simbolo di quei momenti che fanno bene, che spezzano la routine e che, tra un impegno e l'altro, regalano leggerezza e socialità, elementi fondamentali per vivere appieno l'estate 2025.