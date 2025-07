Lucia Aliotta in Podcast - La voce che racconta l'Italia, un sorso alla volta

C'è chi viaggia con una guida.

E chi invece segue una voce.

Quella voce è di Lucia Aliotta, storyteller, podcaster, consulente di comunicazione emozionale. Oggi è anche la creatrice e narratrice di “Italiana - What's Your DrinkStory?”, il nuovo Podcast bilingue ospitato da Italia a Tavola, che racconta le emozioni Italiane a partire da un calice di vino, un gin artigianale, un piatto cucinato con amore, attraverso storie romanzate.

«Non volevo parlare solo di vino, volevo raccontare le persone attraverso il vino, o il vino attraverso le persone. E poi ho pensato... perché fermarsi al vino? Anche un piatto, un relais, un gin distillato con cura… possono essere tutti dei portali emotivi Italiani.»

Con Italiana esploreremo attraverso un podcast il bello e il buono dell‘Italia

Dalla voce dei brand… al cuore dei territori

Lucia non è nuova alla narrazione emozionale. È la voce narrante di Acqua dell'Elba, speaker di eventi legati al mondo dello storytelling e della cultura, autrice di format originali per il mondo aziendale e per le realtà che vogliono distinguersi puntando sulla narrazione emotiva. Con Italiana - What's Your DrinkStory?, Lucia cambia tono ma non missione: raccontare l'anima delle cose, attraverso emozioni ed esperienza.

Il tuo browser non supporta il tag video.

Ogni episodio intreccia una storia romanzata a luoghi autentici: cantine, relais, distillerie, borghi nascosti, ristoranti, osterie. Ma soprattutto: emozioni che sembrano appartenere a tutti noi. «Racconto personaggi immaginari spesso ispirati alla realtà. Donne e uomini che inciampano, si rialzano, si innamorano, ritornano. E ogni storia ha un sapore. Un colore…un profumo, un significato».

Un podcast che fa viaggiare... con l'anima

Il format è bilingue (italiano/inglese) e pubblicato sulle principali piattaforme Spotify, Amazon Music, Audible, Apple Podcast, con contenuti extra sulle più note piattaforme Social. Qui i link ai podcast di Italia a Tavola, dove si possono trovare i podcast: Spotify e Apple. Oltre ad Italia a Tavola, sono in corso collaborazioni editoriali internazionali che porteranno “Italiana” anche all'estero, dove l'Italia più sensoriale, ovvero quella dei racconti, dei sapori e delle emozioni, è sempre più desiderata.

“Vuoi diventare protagonista?”

Il progetto è aperto a nuove realtà che vogliono farsi raccontare. Se hai una cantina, un relais, un ristorante, una distilleria o semplicemente un sogno che profuma d'Italia, puoi scrivere a segreteria@italiaatavola.net.

«Voglio creare una narrazione corale fatta di bellezza vera. Non solo promozione, ma emozione. Non solo visibilità, ma voce», sintetizza la storyteller Lucia Aliotta. A breve sarà disponibile la prima puntata del nostro viaggio emozionale.