“Una Pizza Napoletana” resta la migliore pizzeria negli Usa per 50 Top Pizza

Una Pizza Napoletana, a New York, si conferma la migliore pizzeria degli Stati Uniti anche nel 2025 secondo la guida 50 Top Pizza. L'annuncio è arrivato al West Edge, dentro il Chelsea Market di New York, durante una cerimonia trasmessa in diretta sui social e condotta da Scott Wiener, ideatore dello Scott's Pizza Tours. Per Anthony Mangieri è la terza volta in vetta, segno che la sua pizzeria resta un riferimento assoluto per chi cerca la qualità nella pizza oltreoceano.

50 Top Pizza Usa 2025: il podio e il resto della top ten

Dietro Una Pizza Napoletana si piazza Pizzeria Sei, a Los Angeles, guidata da William Joo, mentre al terzo posto compare una leggenda della pizza americana, Tony Gemignani, con la sua Tony's Pizza Napoletana in quel di San Francisco. Quarta posizione per Jay's a Kenmore di Joe Powers, seguita da Ribalta a New York di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, che conquista anche il premio Best Wine List 2025. Al sesto posto Robert's a Chicago, di Robert Garvey, mentre in settima posizione si trova Don Antonio a New York, la pizzeria di Giorgia Caporuscio.

Una Pizza Napoletana si conferma la migliore pizzeria degli Usa anche nel 2025

La classifica prosegue con Ken's Artisan Pizza a Portland, fondata da Ken Forkish, che occupa l'ottava posizione e porta a casa anche il Best Dessert List 2025. Al nono posto Truly Pizza a Dana Point di Chris Decker, premiata anche con il Performance of the Year 2025. Chiudono la top ten, a pari merito, La Leggenda di Giovanni Gagliardi e 'O Munaciello di Carmine Candito, entrambe a Miami, con quest'ultima che si aggiudica anche il Best Fried Food 2025 - Il Fritturista.

50 Top Pizza Usa 2025, i premi speciali

Durante la cerimonia sono stati poi assegnati anche altri premi speciali che raccontano la vivacità del movimento pizza negli Usa. William Joo di Pizzeria Sei si è aggiudicato il Pizza Maker of the Year 2025, mentre la New Yorker Pie de L'industrie Pizzeria ha vinto la Pizza of the Year 2025. Il One to Watch 2025 è andato a Leña, a Cleveland; il New Entry of the Year 2025 ad Audace, a New York; il Made in Italy 2025 a Nardò, ad Huntington Beach; il Best Cocktail List 2025 a Valentina's, a Madison; il Best Beer Service 2025 a Pasquale's, a South Kingstown, e il Best Pasta Proposal 2025 a Zeneli, a New Haven.

Infine, il premio Icon 2025, assegnato solo in occasioni speciali, è andato a John Arena, per una vita dedicata alla pizza artigianale negli Stati Uniti. «Anno dopo anno stiamo notando tanti cambiamenti nelle pizzerie degli Stati Uniti - dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - che hanno portato a pensieri sempre più interessanti e che fanno bene all'intero movimento. Inoltre vogliamo sottolineare che sono in aumento anche gli stili di pizza differenti che i nostri ispettori trovano sulle tavole, e questo è un bene, per differenziare sempre di più la proposta per i clienti».

La classifica di 50 Top Pizza Usa 2025

Ecco, di seguito, la classifica completa di 50 Top Pizza Usa 2025: