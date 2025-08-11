Rimozione pomodorini a pagamento dalla pizza: un altro episodio che fa discutere

Recentemente, la nuotatrice pugliese Elena Di Liddo ha denunciato pubblicamente una situazione insolita e controversa accaduta in una pizzeria di Bisceglie. La sportiva ha pagato un sovrapprezzo di 1,50 euro per aver chiesto la rimozione dei pomodorini dalla pizza ordinata. Questo episodio ha scatenato l'ennesimo dibattito di quest'estate sui costi aggiuntivi legati alle personalizzazioni delle pietanze nei ristoranti italiani.

Lo scontrino citato dalla nuotatrice Elena Di Liddo (Foto: Instagram)

Il messaggio sui social e la reazione del pubblico

Attraverso i social network, in particolare Instagram, Elena Di Liddo ha condiviso la foto dello scontrino con la voce del sovrapprezzo, accompagnata da un commento critico: definisce la pratica “triste e a tratti vergognosa”, chiedendosi se sia “al limite del legale”. Nel suo post, Di Liddo paragona questa situazione a quella di altre regioni italiane, evidenziando come certi comportamenti siano percepiti come anomali o poco trasparenti, soprattutto nel Sud Italia.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di polemiche estive sui cosiddetti “scontrini pazzi”: per un’analisi più ampia dei casi più discussi dell’estate 2025 LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO.

Sovrapprezzi in bar e ristoranti: una prassi diffusa e controversa

Il caso solleva un tema molto discusso nel settore della ristorazione: il sovrapprezzo per le variazioni o personalizzazioni del menu. In molte pizzerie e ristoranti italiani è prassi addebitare un costo aggiuntivo se il cliente richiede modifiche agli ingredienti. Sebbene tale pratica sia legittima se comunicata in modo chiaro e trasparente, può generare confusione e insoddisfazione nei clienti, soprattutto quando si tratta di riduzioni o eliminazioni di elementi dalla pietanza.