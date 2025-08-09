Sicilia da Gustare: torna la guida ai migliori ristoranti dell’Isola

Da mercoledì 13 agosto sarà in edicola con il quotidiano “La Sicilia”, la 13ª edizione di “Sicilia da Gustare - guida ai migliori ristoranti” dell’Isola e non solo; infatti, rientrano in guida anche i ristoranti di Malta.

La copertina della guida Sicilia da Gustare 2025

Una guida enogastronomica che racconta il meglio della Sicilia

Arriva l’attesissima nuova edizione 2025 di Sicilia da Gustare, la guida enogastronomica che da ben 13 anni racconta l’eccellenza del buon mangiare e bere tra le meraviglie della Sicilia e non solo. Si riaprono le pagine del gusto e questa volta il viaggio si fa ancora più ampio, sorprendente e goloso, con 312 pagine tutte da sfogliare, scoprire e assaporare.

La nuova edizione della guida si conferma punto di riferimento per appassionati, turisti e professionisti del settore, bilingue, in italiano ed inglese, viva, dinamica, costruita sul campo, provando e raccontando luoghi autentici, sapori veri, esperienze indimenticabili. Dal Trapanese all’Etna, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie e cantine selezionate con cura.

Ritorna Malta: 10 ristoranti dell’isola in guida

Per la prima volta, dopo la pandemia, Malta rientra in guida: 10 ristoranti dell’Isola dei Cavalieri testati e raccontati, per un ponte ideale tra le culture del Mediterraneo. “Sicilia da Gustare”, unica guida italiana tradotta anche in inglese, sarà distribuita anche con il quotidiano maltese “The Indipendent”.

«L’edizione 2025 è un punto di svolta - commenta Carmelo Pagano, curatore e anima del progetto - abbiamo voluto osare, spingere lo sguardo oltre i confini dell’Isola e raccontare anche quelle realtà che portano il gusto siciliano nel mondo. Ma senza mai perdere di vista il cuore: le persone, i volti, i profumi della nostra Sicilia».

Novità dell’edizione: vino, segnalazioni speciali e numeri da record

Tra le novità, infatti, uno sguardo oltre lo stretto: 11 segnalazioni speciali anche nel resto d’Italia. Protagonista quest’anno anche il vino siciliano, con 12 aziende vitivinicole, perché andar per cantine è un viaggio dentro la vita e la terra.

“Sicilia da Gustare” è una guida che non dà voti, ma suggerisce esperienze

L’edizione 2025 di Sicilia da Gustare sarà stampata in 20 mila copie, pronte a raggiungere lettori, appassionati e operatori del settore. La distribuzione prenderà avvio ufficialmente mercoledì 13 agosto, in vendita abbinata con il quotidiano “La Sicilia”, uno dei principali canali editoriali dell’Isola. Un’occasione imperdibile per portare a casa non solo un giornale, ma un intero mondo da scoprire a tavola.

Un viaggio tra glamour, tradizione e nuove rotte del gusto

“Sicilia da Gustare”, ed è questa la sua filosofia, è una guida che non giudica, ma racconta, che non dà voti, ma suggerisce esperienze, che non segue mode, ma le anticipa. Un viaggio tra glamour, tradizione e nuove rotte del gusto, 218 i ristoranti segnalati, ma non solo. Una guida che non si ferma alla ristorazione classica, ma premia e valorizza anche pizzerie artigianali, cantine, bar d’eccellenza, locali che fanno della materia prima il loro manifesto.

Dove trovare la guida Sicilia da Gustare 2025

La guida si potrà trovare nelle migliori librerie siciliane, nei locali partner e online su siciliadagustare.com, il magazine enogastronomico, diretto dalla giornalista Giusy Messina, che ogni giorno racconta storie, itinerari e novità dal mondo del gusto per far innamorare della Sicilia, un morso ed un sorso dopo l’altro.