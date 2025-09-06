Il Piccolo Principe di Casa Romiti, lo spumante per i giovani che strizza l'occhio al tartufo

La grande novità enologica dell’Azienda Agricola Romiti di Montefelcino si chiama Il Piccolo Principe. Uno spumante a base Passerina con un tocco di Bianchello, che già sta riscuotendo grande successo tra i giovani, negli wine bar, nelle enoteche e nei ristoranti. Si tratta di una proposta enologica dal timbro giovanile, spensierato e piacevole, con una bollicina garbata e gentile, mai aggressiva, che per l’occasione abbiamo abbinato a una frittatina con tartufo nero estivo, trovando una splendida armonia gustativa e una piacevolezza davvero sorprendente.

La famiglia Romiti di Montefelcino è ormai una garanzia di ospitalità. Nel proprio agriturismo Villa San Marco, rappresenta un punto fermo dell’enologia locale, con una batteria di vini fini e sottili. Ma anche la cucina è assolutamente da scoprire: tra salumi, tagliatelle e succulente grigliate preparate da Jhonny il maestro della griglia, tutto diventa perfetto per un incontro tra amici, per festeggiare una serata, un compleanno o una ricorrenza speciale.

Il Piccolo Principe di casa Romiti 1/4 Tagliata e Tartufo 2/4 Giuseppe Cristini che grattuggia il tartufo nero estivo su una frittatina calda 3/4 Jhonny Romiti, il maestro della griglia 4/4 Previous Next

Giovanni Romiti, con la sua numerosa famiglia, si presenta sempre più come un protagonista dell’accoglienza e dell’ospitalità, capace di creare momenti speciali nella sua azienda agricola multifunzionale. Una realtà che dà prestigio e valore all’agricoltura, trasformandola in agroalimentare, in enogastronomia, fino a diventare una ristorazione ricca di sapori, capace di appagare mente, cuore e palato.

E per chi, dopo cena, avesse degustato qualche calice in più, c’è la possibilità di alloggiare nei quattro appartamenti moderni annessi all’agriturismo, per vivere un’esperienza completa, tra vino, cucina e ospitalità autentica.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it