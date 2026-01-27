Le due più grandi passioni degli italiani? La cucina e lo sport: ecco i numeri che muovono l'Italia

Sicuramente ti è capitato di partecipare a una cena con gli amici prima di seguire un evento sportivo. Non si tratta solo di tradizione, gli italiani amano la cucina e amano anche lo sport, è un dato di fatto. Oggi, il calcio e gli altri sport vengono seguiti soprattutto online grazie ai reel e alle clip, ma anche la cucina ha trovato la sua dimensione online con il food delivery e la spesa online. Quindi, ti basta uno smartphone per vedere una partita o per ordinare una pizza, o per fare entrambe le cose.

Dallo stadio allo smartphone cresce il tifo attivo e il gioco online

Non si può parlare di sport senza parlare di scommesse sportive, è un fenomeno che coinvolge tutta l'Italia dal Nord al Sud. Sembra che il settore delle scommesse sia in grande crescita, soprattutto quello online, si parla di +14,59% e pare che i conti di gioco attivi siano più di 18,7 milioni. Ormai è del tutto normale guardare una partita di calcio o di tennis in TV e, nel frattempo, tenere d'occhio le quote e i pronostici direttamente dallo smartphone.

Nel complesso, le scommesse a quota fissa hanno generato una raccolta di ben 25,6 miliardi, in netto aumento rispetto agli anni scorsi. Questo vuol dire che le persone partecipano e che amano seguire le partite e le quote direttamente online. Quando si parla di economia dello sport, bisogna per forza parlare anche di scommesse sportive perché sono un grandissimo pilastro di questo settore.

Numeri che raccontano una passione quotidiana tra fornelli, stadi e palestre

Se guardi i volumi totali, lo sport è diventato una pratica stabile. Quasi una persona su tre si allena con continuità, questo vuol dire che la cultura del movimento è entrata nella routine. È un trend lungo trent'anni, con una quota di praticanti salita fino al 37,5% nel 2024. Non sono delle rilevazioni casuali, sono i dati Istat che confermano che l'Italia è sempre più attiva.

Però, c'è da dire che anche la ristorazione resta un luogo sociale e un grande motore economico. Nel 2024, i consumi fuori casa hanno raggiunto i 96,4 miliardi di euro, pari al 33% della spesa alimentare totale. È un valore che ha recuperato terreno e che si accompagna a un mercato del lavoro ampio, con più di 1,5 milioni di occupati.

Allo stesso tempo, il Food&Grocery online continua a crescere. Nel 2025, gli acquisti di prodotto sul web valgono 40,1 miliardi e il settore alimentare corre più della media con un +7%, spinto da grocery e food delivery.

Tradizione che viaggia nel mondo: l'export alimentare del made in Italy punta a nuovi record

La cucina italiana resta un biglietto da visita potentissimo. Il Made in Italy è ricercato in tutto il mondo ed è sinonimo di qualità ed eccellenza. Dopo il riconoscimento Unesco, ci si aspetta un export agroalimentare vicino ai 73 miliardi di euro.

Tutto questo conferma come le ricette, gli ingredienti e i prodotti DOP e IGP siano diventati un linguaggio universale, capace di tenere insieme la ristorazione, il retail e il turismo. La spinta culturale si vede anche nei mercati: più valore all'origine e più attenzione alla qualità lungo tutta la la filiera.

Cosa cercano gli italiani tra ricette, allenamenti, social e nuove abitudini

Le due passioni si parlano in modo naturale. Chi cucina a casa alterna la trattoria del quartiere al delivery, e chi pratica sport spesso integra gli allenamenti brevi, le sfide con gli amici e i contenuti online. Dai dati emergono alcuni segnali semplici da leggere:

Una vita più mobile spinge i consumi fuori casa e gli ordini digitali, con il Food&Grocery che si conferma come uno tra i comparti più vivaci dell'ecommerce nel 2025.

Lo sport è sempre più continuativo, grazie alle tante offerte e ai format accessibili. Gli occupati della ristorazione restano moltissimi, a conferma del ruolo sociale dei locali.

Due passioni che si parlano e raccontano l'Italia di oggi

Cucina e sport sono due modi diversi di stare insieme. Raccontano un Paese che non rinuncia alla convivialità, che usa il digitale per semplificare e che esporta la propria identità nel mondo. Da un lato ci sono i numeri solidi sulla pratica sportiva e sul consumo fuori casa, dall'altro c'è una filiera alimentare che cresce e un ecosistema sportivo sempre più connesso, dove persino le scommesse sportive diventano un indicatore di partecipazione digitale.

Nel 2026, queste tendenze ormai sono mature. Il valore sta nell'equilibrio tra il piacere, la comunità e l'innovazione, con il gusto di una pasta al dente e l'energia di una partita vista con gli amici.