Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 25 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:54 | 117638 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Rituale

Lo Scudiero di Pesaro: Daniele Patti e la cucina che conta tra pesce e tartufo

Nel cuore della Pesaro più autentica, tra eleganza storica e fascino discreto, Lo Scudiero si conferma tempio indiscusso della cucina marchigiana.

di Giuseppe Cristini
Direttore Accademia del Tartufo nel Mondo
 
25 febbraio 2026 | 16:24

Lo Scudiero di Pesaro: Daniele Patti e la cucina che conta tra pesce e tartufo

Nel cuore della Pesaro più autentica, tra eleganza storica e fascino discreto, Lo Scudiero si conferma tempio indiscusso della cucina marchigiana.

di Giuseppe Cristini
Direttore Accademia del Tartufo nel Mondo
25 febbraio 2026 | 16:24
 

Nel cuore della Pesaro più autentica, tra eleganza storica e fascino discreto, Lo Scudiero si conferma tempio indiscusso della cucina marchigiana. Un luogo dove la città che conta si ritrova, dialoga, costruisce relazioni. La location è meravigliosa, intrisa di storia e sensualità, con un’atmosfera che avvolge l’ospite e lo accompagna in un viaggio fatto di bellezza, profumi e armonia. Qui nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio racconta una filosofia chiara, coerente, identitaria.

Lo Scudiero di Pesaro: Daniele Patti e la cucina che conta tra pesce e tartufo

La sala del ristorante Lo Scudiero a Pesaro

Il cliente va coccolato

Il giovane chef patron Daniele Patti è molto più di un cuoco: è un regista. Manager sottile e coinvolgente, affascina l’ospite con una competenza garbata e mai ostentata. La sua idea è semplice ma potentissima: «Il cliente va accarezzato». E la sua cucina segue questa linea: pensata, studiata, ma immediata al gusto. Una cucina che – come ama dire – «arriva alla gente senza fronzoli». Lineare, profumata, elegante. In sala c’è narrazione, ritmo, corteggiamento gastronomico. Daniele dirige la cucina e pennella l’esperienza complessiva, creando un dialogo continuo tra piatto e ospite.

«La nostra cucina arriva alla gente senza fronzoli»

Il percorso gastronomico è un crescendo di equilibrio e personalità. Si apre con un raffinato ventaglio di amuse-bouche, preludio di tecnica e sensibilità. Poi si prosegue con il palombo alla brace con limone candito e citronette al rosmarino, intenso e luminoso; i cappellacci ripieni di caprino e scampi, sintesi perfetta tra terra e mare; il rombo con cicoria croccante e gremolata di verdure, piatto di carattere e profondità. Ogni portata è essenziale ma espressiva, elegante senza mai perdere autenticità.

Il finale è pura seduzione

Il finale è pura seduzione: “Mondo di Passione”, con semifreddo al mango, panna cotta, cocco e lime, sfera di cioccolato bianco al passion fruit e piccola pasticceria. Un trionfo di freschezza e dolcezza calibrata. A chiudere, un grande calice da meditazione con importanti vini del territorio del Monte San Bartolo: un Pinot Nero vinificato in bianco, quasi rosato, sorprendente per finezza e personalità. Lo Scudiero non è solo un ristorante: è un luogo dell’anima, dove l’ospite celebra la bellezza di una cucina che parla al cuore prima ancora che al palato.

Lo Scudiero di Pesaro: Daniele Patti e la cucina che conta tra pesce e tartufo

Giuseppe Cristini al ristorante Lo Scudiero di Pesaro

«La domenica si va a pranzo allo Scudiero»

La domenica dello Scudiero è un piccolo rito collettivo, un appuntamento che unisce eleganza e accessibilità in modo intelligente. Il menù domenicale è pensato con equilibrio: qualità alta, prezzi alla portata, senza mai rinunciare al fascino di una grande tavola. È la dimostrazione concreta che la vera classe non è esclusione, ma accoglienza. Qui le coccole sono autentiche, le attenzioni sincere, il servizio calibrato con misura. Lo Scudiero diventa così il luogo dove famiglie, professionisti, amici e appassionati di cultura e cucina possono ritrovarsi in un ambiente che stimola il dialogo, lo studio del gusto, l’amabile convivialità. Una delle esperienze più belle delle Marche per chi desidera vivere un pranzo domenicale che non sia solo un pasto, ma un momento di crescita, piacere e relazione.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it  

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pesaro Marche ristoranti alta cucina cucina marchigiana Daniele Patti Lo Scudiero pesce tartufo pranzo della domenica
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Siggi
Alaska Sea Food
Comavicola
Great Taste Italy
Per dell'Emilia Romagna
Siggi
Alaska Sea Food
Comavicola
Parmigiano Reggiano
Italmill

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026