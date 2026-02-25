La pagelline del festival: giudizi non richiesti ma indispensabili

Da generazione Y cresciuto negli anni ’90, Raf per me è sempre un colpo al cuore. Chi se la ricorda L’infinito? Ecco: Raf se la ricorda benissimo, perché quando l’ha scritta pare abbia fatto un patto con la nostalgia… e pure con la genetica.

Qui la sensazione è una sola: ha preso il siero della giovinezza direttamente dalla fonte, oppure che ci sia un quadro che invecchia al posto suo in soffita. Ascolti il pezzo e ti viene spontaneo chiederti quanti anni abbia. Spoiler: ne dimostra 40, ne ha 66. E non è “tenuto bene”: è proprio un altro campionato.

Raf, ti do un voto altissimo. Però non gratis: in cambio voglio il tuo segreto per non invecchiare, la tua dieta, le tue ricette.

Perché qui non è una canzone: è un certificato di eternità.