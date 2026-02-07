Una serata dedicata ad Agatha Christie con i piatti preferiti dei suoi personaggi

Agatha Christie, nome completo Agatha Mary Clarissa Miller Christie, (Torquay, 1890 - Wallingford, 1976), cresciuta in una ricca famiglia dell'alta borghesia statunitense del Devon e trasferitasi in Inghilterra, è la più famosa giallista al mondo e una delle più prolifiche scrittrici di ogni tempo, avendo al suo attivo 66 romanzi polizieschi, 6 romanzi sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott, oltre 150 racconti, più di 24 opere teatrali e 2 opere autobiografiche. Le vicende di personaggi come Hercule Poirot e Miss Marple e tutt'oggi pubblicati con successo a livello mondiale, in virtù dei quali risulta secondo l'Index Translationum dell'Unesco la scrittrice inglese più tradotta nella storia dell'editoria, seconda solo a William Shakespeare ed è ancora la scrittrice che ha venduto più libri al mondo.

Agatha Christie

I riconoscimenti e gli ultimi anni della scrittrice

In onore delle sue numerose opere letterarie, venne nominata commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 1956. L'anno successivo, divenne presidente del Detection Club. Nel 1971 fu promossa a dama commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico. Tre anni prima, nel 1968, suo marito era stato nominato cavaliere per il suo lavoro archeologico. Erano una delle poche coppie sposate in cui entrambi i partner erano onorati a pieno titolo. Nel 1968, grazie al cavalierato di suo marito, la Christie assunse il titolo di Lady Mallowan. Tra il 1971 e il 1974, la salute della Christie cominciò a peggiorare, sebbene continuasse a scrivere. In anni successivi alla morte, alcuni ricercatori canadesi, mediante l'utilizzo di strumenti sperimentali di analisi testuale, ipotizzarono che la Christie avesse incominciato a soffrire della malattia di Alzheimer (oggi anche conosciuto come "diabete di tipo 3” o “diabete del cervello", caratterizzata da declino cognitivo legato al malfunzionamento del metabolismo degli zuccheri nel cervello. o comunque di una forma di demenza senile.

La rievocazione del tea time di Poirot con Miss Marple al Palazzo Ardizzone di Catania

Agatha Christie e il cibo: tra delitti e tradizione gastronomica

Una delle attività più ricorrenti di Agata Christie (e direi più decisive, dopo l’applicazione di una ferrea logica nella costruzione e successiva soluzione dei dilemmi gialli - “molto più interessante uccidere i personaggi con un pasto o delle bevande”) era quella di cucinare, per tutti gli ospiti, dei piatti basati sui suoi libri della tradizione gastronomica inglese e internazionale, spaziando dall'arte della colazione alle torte di Poirot, dai pasticcini e canapé per il “tea time" in compagnia di Miss Marple, ai piatti esotici assaggiati nei suoi viaggi intorno al mondo, ai cibi per i picnic che adorava fare fin dall'infanzia. Ecco che in moltissimi dei suoi libri si muore avvelenati, addentando una fetta di torta al cioccolato, gustando un pudding decorato con lo zucchero o sorseggiando una tazza di tè. Tanti i casi che iniziano con una colazione ben descritta, perché, come pensava la scrittrice, “a stomaco vuoto è ben difficile risolvere un delitto”.

L'intervento di Tuccio Musumeci

Hercule Poirot e Miss Marple: il gusto come tratto narrativo

Inoltre, pensiamo a un personaggio come Hercule Poirot, il detective protagonista di tante avventure della Christie, caratteristico sotto molti aspetti, in particolare quello gastronomico: Poirot è un grande estimatore della buona tavola, diffidente nei confronti della cucina inglese e, da vero belga, ghiotto di cioccolata e di lumache. Miss Marple, dal canto suo, intrattiene le sue ospiti del Club del Martedì Sera con ricevimenti a base di tè, crostini, scones e…misteri.

La serata evento a Palazzo Ardizzone a Catania

Di tutti gli aspetti biografici della scrittrice se ne è parlato a Palazzo Ardizzoni, in una magnifica serata organizzata, da Rosina Ardizzone e con la competente di Diana Anastasi (libraia di Mondadori editore a Catania), l’intervento della Associazione La Redingote di Catania, che ha rappresentato una scena (ad opera di Simona De Vivo e supevisione della maestra Vita Ventimiglia), si sono incrociate le considerazioni di Hastings (interpretato dall’attore professionista Sergio D’Arrigo), il dialogo a colazione fra Hercule Poirot e Miss Marple, interpretati da Antoine Dulzetto e Oriana Abate) e le parole “definitive” di Agata Crhistie (interpretata da Salvina Bonanno). Era presente fra il pubblico, il grande attore catanese Tuccio Musumeci, che, nonostante la sua veneranda età di 92 anni, ha avuto il piacere si regalare alcune battute e raccomandazioni teatrali.

Gli Scones alla fragole 1/7 I crostini al pomodoro 2/7 Il riso al curry con il pollo 3/7 Le verdure condite con spezie indiane 4/7 Le uova piccanti 5/7 I muffin ai frutti di bosco di Miss Marple 6/7 Una delle torte al cioccolato di Miss Marple 7/7 Previous Next

Il rinfresco ispirato alle ricette di Agatha Christie

Alla fine della serata, è stato preparato un rinfresco, utilizzando ricette prese dai libri di Agata Christie e , per l’occasione, realizzati da Paola Insanguine di Tacchi e Sapori In particolare: gli Scones alla fragole (tanto amati da Hercule Poirot), i Crostini al pomodoro (tanto amati da Miss Marple), il Riso al curry con il pollo (piatto preferito da Hercule Poirot), le Verdure condite con spezie indiane (piatto preferito da Hercule Poirot), le Uova piccanti (piatto preferito da Hercule Poirot), i Muffin ai frutti di bosco (di Miss Marple) e le torte al cioccolato (di Miss Marple).

Gli eventi organizzati da Rosina Ardizzone sono sempre piacevolmente accattivanti.