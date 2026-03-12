Mozzarella fatta sul traghetto: lo spettacolo del casaro tra Livorno e Olbia

Quando navigare diventa gourmet. A bordo delle due ammiraglie, Moby Fantasy e Moby Legacy, in servizio tutto l’anno tra Livorno e Olbia, con corse diurne e notturne, da qualche settimana c’è un mastro casaro che prepara mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce davanti agli occhi dei passeggeri. Dopo aver osservato la lavorazione dei prodotti caseari, si possono degustare, consumare direttamente a bordo o acquistare per portare a casa. La mozzarella freschissima di bufala o di latte vaccino viene utilizzata anche per le preparazioni a bordo: pizza, insalate, parmigiana e tutti i piatti che la prevedono fra gli ingredienti.

Una delle ammiraglie di Moby

L’Angolo del Casaro: mozzarella fatta a bordo davanti ai passeggeri

«Il progetto nasce dalla collaborazione con il partner Ligabue, per portare a bordo un prodotto iconico del made in Italy riconosciuto in tutto il mondo - spiega Adalberto Balletta, responsabile accoglienza passeggeri a bordo - con l’obiettivo di ampliare il menu per offrire qualcosa di nuovo e rendere sempre più gradevole la traversata da Olbia a Livorno e viceversa, a bordo delle due ammiraglie». Per stupire i passeggeri è stato aggiunto l’Angolo del Casaro, realizzato insieme a Latteria del Curatino, un marchio di Podere dei Leoni e Comat, in collaborazione con il caseificio Podere dei Leoni di Nocera Inferiore (Salerno), al Corridoio della Bontà, sulla prua del ponte 9.

Le mozzarelle a bordo delle Moby Fantasy e Moby Legacy

Dal punto di vista tecnico, il laboratorio di bordo consente una produzione continua e controllata. Ogni ciclo di lavorazione permette di realizzare circa nove chilogrammi di mozzarella ogni mezz’ora, garantendo freschezza assoluta e un ricambio costante del prodotto durante tutta la traversata. «Cercavamo un prodotto singolo realizzato a bordo - continua Balletta - in modo che grandi e bambini potessero goderne. Ci siamo ispirati ai grandi mercati, come quello di San Benedetto a Cagliari, l’Orientale a Genova e San Lorenzo a Firenze, per realizzare i 28 metri di vetrina espositiva dove si susseguono la salumeria, la braceria, la dolceria, la piadineria, il punto della pasta fresca, il pokè e adesso anche il caseificio».

Gusti Giusti, il ponte della ristorazione

Una rivoluzione del concetto di cibo a bordo: Gusti Giusti è un intero ponte dedicato ai punti di ristorazione, con ristorante gourmet, pizzeria, self service, frutteria e tanto altro, e tutte le lavorazioni a vista, come in uno straordinario showcooking galleggiante, contrassegnato da leggerezza, stagionalità e freschezza, con un’attenzione particolare alle materie prime. E innovazioni tecnologiche, dalle casse automatiche ai robottini che aiutano a sparecchiare e che velocizzano il servizio, collaborando e non sostituendo il personale.

Le ammiraglie Moby tra ristorazione e sostenibilità

Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, sono i traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo: delle vere metropolitane del mare che collegano la Sardegna all’Italia continentale, la più grande infrastruttura galleggiante in Italia. I 230 prodotti a rotazione non hanno nulla a che vedere con il classico self service: la spesa varia a seconda dei servizi usufruiti.