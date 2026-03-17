Le fiere del tartufo devono tornare all’essenza dell’enogastronomia

Le fiere dedicate al tartufo rappresentano una straordinaria opportunità per raccontare un territorio, la sua cultura e i suoi prodotti più autentici. Proprio per questo dovrebbero avere il coraggio di uscire da un certo provincialismo che, troppo spesso, ne limita il respiro e l’attrattività.

Visitando alcune manifestazioni, come accaduto recentemente a Fossombrone, si ha talvolta la sensazione di trovarsi più in un mercato settimanale che in una vera fiera enogastronomica. Stand di bigiotteria, chincaglieria o prodotti che hanno poco o nulla a che fare con il mondo del gusto finiscono per affiancarsi a quelli dedicati al tartufo, creando una confusione che non valorizza né il prodotto simbolo né il territorio che lo esprime.

Una selezione di tartufi in esposizione durante una manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio

Una fiera del tartufo dovrebbe essere, prima di tutto, un’esperienza sensoriale: profumi che arrivano dalle cucine, carni alla brace che raccontano la tradizione locale, prosciutti tagliati al coltello, formaggi stagionati, vini del territorio, prodotti DOP e IGP. Sono questi gli elementi capaci di costruire un racconto autentico e affascinante per il pubblico.

Quando si incontrano realtà che lavorano in questa direzione, come le grigliate e i profumi delle carni preparate con cura dai produttori locali, la differenza si percepisce immediatamente. Lì ci sono identità, territorio, cultura gastronomica.

Se l’obiettivo è attrarre un pubblico nazionale e internazionale, bisogna puntare proprio su questo: qualità, identità e coerenza. Il turista enogastronomico viaggia per vivere un’esperienza vera, per scoprire sapori che non trova altrove, per conoscere i produttori e ascoltare le loro storie.

Tartufo Bianchetto

Per questo le fiere del tartufo devono scegliere con chiarezza la propria direzione: meno bancarelle generiche e più eccellenze gastronomiche, meno mercato improvvisato e più cultura del cibo.

Solo così queste manifestazioni potranno diventare davvero vetrine autorevoli del territorio e occasioni concrete di valorizzazione per i produttori locali.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it