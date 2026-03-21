Casa Citterio: un catalogo di prodotti che celebra il territorio

Quando un marchio storico costruisce la propria identità attorno alla cultura gastronomica italiana, il catalogo non è mai solo un elenco: diventa un racconto. Casa Citterio rappresenta proprio questo: una selezione di prodotti che mette al centro il sapere del Salumificio, la qualità delle lavorazioni e, soprattutto, il legame con i territori d’origine che rendono uniche molte specialità italiane.

Casa Citterio salumificio storico italiano

In un mercato dove il consumatore è sempre più attento a provenienza, riconoscibilità e consistenza qualitativa, la forza di un catalogo sta nella sua coerenza: valorizzare la tradizione senza rinunciare a un approccio moderno, capace di rispondere a occasioni di consumo diverse — dalla tavola quotidiana al momento aperitivo, fino alle preparazioni più curate.

Linee pensate per esigenze e momenti di consumo diversi

Il mondo Citterio si articola anche attraverso linee che semplificano la scelta a scaffale e rispondono a bisogni concreti: praticità, freschezza percepita, formati “ready to serve”, ma anche gusto pieno e riconoscibile. In questa logica si inseriscono linee come Le Sofficette Citterio, Taglio Fresco e La Merenda, che intercettano momenti di consumo differenti — dalla pausa veloce allo snack, dal panino “fatto bene” alla proposta da condividere.

Tra le eccellenze del Salumificio italiano per celebrare ricchi di personalità

Tre prodotti raccontano bene il concetto di territorio “celebrato” nel catalogo: Prosciutto Crudo il Poggio, Salame di Milano e Speck Alto Adige. Il primo richiama una tradizione di stagionatura e delicatezza aromatica che rende il Poggio una specialità unica; il secondo porta con sé l’identità di una ricetta storica, equilibrata e riconoscibile al taglio e al palato; il terzo unisce profumo e carattere grazie all’affumicatura e alla stagionatura tipiche, con un risultato che valorizza l’origine e la cultura produttiva del territorio altoatesino. Tre “luoghi” diversi, tre personalità nette, un’unica idea: mettere la geografia del gusto al centro dell’esperienza.

Un catalogo che parla di cultura del prodotto

Guardando l’insieme, Casa Citterio funziona perché combina ampiezza di gamma e riconoscibilità: prodotti che si prestano sia a un consumo immediato sia a un utilizzo più creativo in cucina, mantenendo un filo conduttore fatto di stile italiano, competenza e attenzione alla qualità.