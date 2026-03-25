ADM rinvia la scadenza delle riforme: quali requisiti rimangono in vigore per gli operatori

Negli ultimi anni lo Stato ha lavorato per cambiare le regole del gioco online in modo profondo. Lo ha fatto con il Decreto Legislativo n.?41/2024, che riorganizza tutto il mercato dei giochi a distanza. Ma attuare un cambiamento così grande non è semplice. Ecco perché ADM ha deciso di posticipare alcune scadenze previste per i nuovi standard tecnici e la certificazione dei sistemi. Cerchiamo di districarsi insieme in questo groviglio di informazioni.

Riforma del Gioco Online in Italia e Slittamento della Scadenza

In pratica, il legislatore ha deciso che tutte le licenze e le regole dovevano essere aggiornate per rispondere a nuove esigenze.

Entro il 13 novembre 2025 sono state assegnate 52 concessioni a 46 operatori, che ora possono offrire gioco pubblico online con requisiti più severi rispetto al passato. Le regole puntano forte su responsabilità, anti-riciclaggio e protezione dei giocatori.

Se volete sapere quali operatori dispongono attualmente di una licenza ADM, potete consultare il sito Gamblizard. Questo sito raccoglie e aggiorna costantemente tutte le informazioni sui casinò italiani AAMS e ADM. Molti confondono i due concetti, ma l'AAMS è l'ente che ora è diventato l'ADM. Gli autori seguono attentamente i cambiamenti nella legislazione e l'uscita degli operatori dal mercato. Gamblizard si impegna a informare i giocatori su tutti gli avvenimenti del settore, affinché possano fare una scelta sicura.

Tuttavia, alcune parti tecniche del nuovo regime – in particolare i requisiti tecnici e la certificazione dei sistemi – dovevano entrare in vigore il 13 maggio 2026. ADM ha deciso di spostare questa scadenza al 13 novembre 2026. Il motivo? Pochi operatori hanno finora presentato le domande per la certificazione, e l’agenzia ha preferito dare più tempo per completare i processi.

Requisiti Che Restano in Vigore per gli Operatori

Anche con la scadenza tecnica posticipata, le regole principali restano obbligatorie da subito per tutti gli operatori con concessione ADM. Molti di questi obblighi sono già attivi e devono essere applicati dai siti con regolare licenza ADM per continuare a operare.

Identificazione e Verifica dei Giocatori

Gli operatori devono accertare veramente chi sei prima di lasciarti giocare e tenere sotto controllo l’età minima di 18 anni. Questo serve per evitare accessi non consentiti e proteggere i dati sensibili.

Richiedere l’identità con SPID, Carta d’Identità Elettronica o altri sistemi riconosciuti. Confermare che il giocatore è maggiorenne. Archiviare i documenti e i dati richiesti in modo sicuro. Impedire la creazione di account falsi o multipli.

Uso del Dominio .it e Accesso a Sito Unico

Questo regola come gli operatori presentano la loro offerta a te.

Avere solo un portale .it principale per ciascuna concessione. Non aprire siti indipendenti o “skin” per lo stesso servizio. Consentire l’uso di subdomini solo come supporto, non per gioco diretto. Collegare ogni accesso e transazione al sito legale principale.

Questo sistema permette a ADM e alle autorità di monitorare meglio l’attività e ridurre le possibilità di frodi attraverso portali non ufficiali.

Regole sull’Età e Protezione dei Giocatori

Proteggere chi gioca significa anche guardare alla tua età e alle tue scelte quando accedi ai giochi. Le regole ADM mantengono alta la guardia su questi aspetti:

Gli operatori devono offrire strumenti per:

limiti di deposito ;

; limiti di sessione ;

; auto-esclusione tramite Registro Unico degli Autoesclusi (RUA).

Devono impedire ai giocatori esclusi di tornare a giocare su qualsiasi sito con licenza.

Queste misure restano attive ora, anche se alcune funzioni tecniche saranno implementate più avanti con la certificazione dei sistemi.

Obblighi di Gioco Responsabile

La riforma italiana insiste su un concetto semplice: giocare deve essere un’attività controllata. Per questo gli operatori devono adottare strumenti per:

Monitorare il comportamento di ogni account.

Segnalare spese anomale o eccessive.

Offrire notifiche che aiutino te a capire quanto stai giocando.

Pianificare campagne per ridurre i rischi di dipendenza.

ADM richiede alle società di destinare una percentuale dei loro introiti a programmi di responsabilità sociale. Anche questo è un requisito facente parte del quadro regolatorio, e non è cambiato con il rinvio delle regole tecniche.

Nuovo Controllo sui Limiti di Ricarica PVR dal 13?Maggio

Uno dei punti che entrerà in vigore indipendentemente dal resto della riforma riguarda i punti di ricarica (PVR). Di cosa si tratta? Si tratta di negozi fisici dove è possibile ricaricare il proprio conto di gioco.

Ogni PVR non può accettare ricariche in contanti superiori a €100 a settimana;

Se usi pagamenti elettronici, il limite può cambiare secondo norme ADM;

Questo serve a limitare il flusso di grandi somme non tracciate e ridurre i rischi di spesa impulsiva.

Cosa Devono Fare Ora gli Operatori

Gli autori del progetto Gamblizard condividono alcuni brevi consigli per gli operatori di casinò online. Si tratta delle misure da adottare per operare nel rispetto della normativa sul gioco d'azzardo in Italia.

Passo da fare Perché è importante Consiglio pratico Preparare documenti per certificazione Essenziali per ottenere la conformità tecnica Iniziare ora con tecnici e legali Allineare sistemi ADM Serve per KYC, AML e responsabilità Usare piattaforme test prima del lancio Controllare dominio .it e subdomini Evita violazioni delle regole di concessione Cancellare siti non conformi Attivare limiti e auto-esclusione Protegge il giocatore e rispetta la legge Integrare strumenti in app e sito Coordinarsi con enti di verifica L’ODV deve approvare sistemi Tenere scadenze e audit programmati

Conclusione

ADM sta dimostrando una grande flessibilità nel collaborare con gli operatori di casinò online, adattandosi alle necessità del settore e rinviando le scadenze quando necessario. Questo riflette l'importanza del settore per l'economia, che continua a crescere. Grazie a un controllo sempre più rigoroso, i giocatori beneficeranno sicuramente di maggiore sicurezza e protezione.