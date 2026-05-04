I bicchieri del BarLume: vini e Spritz per inchiodare il colpevole

Le saracinesche si alzano di nuovo a Pineta. O meglio, a San Vincenzo e Follonica, dove la troupe della 14ª stagione de I delitti del BarLume ha trasformato il palazzo comunale e la Torre in set cinematografici. Mentre la produzione di Sky Cinema prosegue nel tradurre per lo schermo i romanzi di Marco Malvaldi, noi abbiamo scelto di analizzare quello che, a tutti gli effetti, è un pilastro portante della saga: il ruolo degli alcolici. Nel microcosmo di Pineta (località immaginaria della costa toscana, ndr), vino, Campari e birra non sono semplici comparse sul bancone, ma veri e propri dispositivi narrativi e "reagenti" chimici capaci di far precipitare la verità.

Nel BarLume non si indaga solo con la logica: il ruolo di vino, amari e alcol

Un bar autentico, lontano dalle mode

Il BarLume non è un locale da mixology creativa. È il classico bar di provincia italiano, dove i riti sono immutabili. Qui la carta dei cocktail è ridotta all’osso: giusto qualche Spritz o un aperitivo classico per i turisti, utili a far risaltare il contrasto tra la quotidianità del paese e le mode "forestiere". Per i frequentatori abituali, la gerarchia dei consumi riflette una mappa umana precisa. Come nota lo stesso Massimo Viviani, barista e proprietario con un fiuto investigativo da chimico mancato, la lista va "dal meno venduto al più venduto: chinotto, acqua tonica, coca". Ma il vero cuore pulsante è il bianco mosso, il carburante preferito dai "vecchini" - Aldo, Ampelio, Gino e Pilade - che tra un sorso e l'altro tessono trame di pettegolezzi e logica spiazzante.

L'alcol come strumento investigativo

Mentre versa un bianco o serve un amaro artigianale, Massimo analizza gli indizi con la stessa precisione con cui calibra le dosi dei suoi digestivi. In questo contesto, l'alcol diventa un catalizzatore di conversazioni: non serve a stordire, ma a sciogliere la lingua, creando quella complicità che permette a un dettaglio trascurabile di emergere e diventare la chiave di volta di un caso. «In un bar, la gente non dice quello che pensa: dice quello che gli altri si aspettano di sentire. Ma se gli dai un bicchiere d’amaro e li lasci lì a fissare la polvere sul bancone, prima o poi la verità vien fuori da sola, per sfinimento.» Il gesto del bere è dunque un linguaggio sociale prima che gastronomico. Una frase come «Me lo versi un Campari?» non definisce solo un gusto, ma apre una pausa strategica nel racconto, permettendo al barista di infiltrarsi nelle pieghe dei segreti di paese.

La Toscana nel bicchiere (senza etichette)

La scrittura di Malvaldi è impregnata di una toscanità autentica che si riflette anche nelle scelte alcoliche: si beve "bene senza esagerare". Si parla di vin santo, grappe e rossi toscani che accompagnano la vita quotidiana, ma senza mai cadere nel product placement. L'autore evita i marchi perché non gli interessa la bottiglia come status symbol, ma la sua funzione sociale. L'alcol serve a dare ritmo ai dialoghi e a marcare i tempi della vita di provincia: la birra e la schiacciata sono il simbolo del rientro dal mare; il "liquorino dolce" è il sigillo di una discussione conclusa.

Marco Mavaldi, creatore della serie narrativa del BarLume

La tragedia nella normalità

Uno degli aspetti più riusciti della saga è come il delitto entri nel flusso normale del bar senza interromperlo. La notizia di una morte brutale arriva mentre qualcuno ordina un caffè o commenta una partita di briscola. La tragedia non cancella il rituale del bicchiere, ma vi si deposita dentro. "Marina Corucci è morta per un’embolia cerebrale, causata dal fatto che un simpaticone le ha praticato un’iniezione d’aria". In questa normalità quasi brutale, l'alcol funge da ammortizzatore e, al tempo stesso, da lente d'ingrandimento. Non drammatizza la morte, ma la assorbe nella vita sociale di Pineta finché, lentamente, non viene capita.

La chimica perfetta tra sarcasmo e bancone

Il successo del BarLume risiede in questa "toscanità verace", nel sarcasmo corrosivo che diventa la vera arma d'indagine. In questo equilibrio, l'alcol non serve a confondere le acque, ma a chiarirle, trasformando la chiacchiera in analisi sociologica. A Pineta non servono inseguimenti spettacolarizzati: basta saper aspettare che l'ultimo giro di amari faccia il suo dovere, riportando a galla la verità tra una battuta fulminante e un silenzio condiviso davanti a un bicchiere.