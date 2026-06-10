“PizzaGirls” va in tv: la 5ª stagione debutta nel daytime di Rai 2

Dopo il debutto della quinta stagione su RaiPlay come contenuto original a settembre scorso, “PizzaGirls” approda nel daytime di Rai 2. A partire da domenica 14 giugno, alle ore 9:45, le otto puntate della nuova stagione andranno in onda ogni domenica fino al 9 agostocon una sola pausa il 5 luglio per lasciare spazio alla Maratona delle Alpi di ciclismo. Il programma, ideato, scritto e diretto dal regista salernitano Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award, compie così un passo significativo nella sua storia: da format digitale a presenza stabile sul canale generalista. La conduzione è affidata ancora una volta ad Angela Tuccia, mentre Barbara Politi torna nel ruolo di inviata per la rubrica "Pizza Home-Made", in cui accompagna le pizzaiole nelle cucine di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Completa il cast la biologa nutrizionista Alessandra Botta, presenza fissa del programma fin dalle origini.

Barbara Politi, Alessandra Botta e Angela Tuccia

Dieci pizzaiole da tutta Italia protagoniste della nuova stagione

Protagoniste della stagione sono dieci pizzaiole professioniste provenienti da tutta Italia, scelte per rappresentare l'eccellenza di un settore in cui le donne stanno conquistando uno spazio sempre più rilevante: Tiziana Cappiello della pizzeria “Il Balcone” di Minervino Murge (Bt), Milena Natale della “Verdevasinicola” di Caserta, Sonia e Silvia Gabriele, sorelle e pizzaiole del locale “One” di Torino, Entela Mamumanaj e Nelissa Shametaj, madre e figlia alla guida de “La Maddalena” di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), Clara Micheli, consulente toscana di Montignoso (Ms), Maria Falcone del locale “Maxim” di Padova, Debora Buglino della “Rapsodia” di San Felice sul Panaro (Mo), Vittoria Iemma, giovanissima pizzaiola di “Area 18” di Battipaglia (Sa).

“Pizza Home-Made”, il format che entra nelle case dei personaggi dello spettacolo

La grande novità di questa stagione è la rubrica "Pizza Home-Made", un format nel format in cui otto pizzaiole entrano letteralmente nelle cucine di altrettanti volti noti dello spettacolo italiano per preparare insieme una pizza fatta in casa. Un racconto conviviale che porta la cultura professionale della pizza in un contesto domestico e informale. Questi gli abbinamenti previsti: Roberta Esposito (“La Contrada”, Aversa) con il conduttore Rai Beppe Convertini a Martina Franca; Jessica Sorrentino (“Ai Tre Monelli”, Angri) con l'attrice Martina Stella a Roma; Helga Liberto (“PizzArt”, Battipaglia) con il conduttore e cantante Paolo Belli a Carpi; Francesca Gerbasio (“Agriconvivio”, Padula) con il giudice di “Ballando con le Stelle” Guillermo Mariotto a Roma.

Petra Antolini, Costanza Caracciolo e Barbara Politi

E ancora: Francesca Calvi (Firenze) con il duo comico “Arteteca” (Enzo Iuppariello e Monica Lima) a Napoli; Federica Mignacca, pizzaiola e formatrice, con il conduttore radiofonico Claudio Guerrini a Milano; Simona Della Valle con la giovane attrice Ludovica Nasti a Napoli; Petra Antolini (“Settimo Cielo”, Pescantina, Vr) con l'ex velina e conduttrice Costanza Caracciolo a Milano. La prima puntata del 14 giugno vedrà in studio con Angela Tuccia le sorelle Sonia e Silvia Gabriele, mentre Barbara Politi sarà a Milano con Petra Antolini a casa di Costanza Caracciolo. Ogni puntata si chiude con la rubrica dedicata all'ingrediente salutare, curata da Alessandra Botta. Un appuntamento che affianca il piacere della pizza a una riflessione consapevole su nutrizione e benessere.

Otto donne simbolo della cultura italiana al centro degli episodi

Ogni episodio è dedicato a una figura femminile che ha lasciato un segno nella storia e nella cultura italiana. Le otto protagoniste scelte per questa stagione spaziano dalla letteratura alla moda, dall'arte al cinema, dalla musica al teatro: Laura Pausini, Grazia Deledda, Raffaella Carrà, Lina Wertmüller, Anna Magnani, Miuccia Prada, Mariangela Melato e Artemisia Gentileschi. Un percorso che va da una pioniera della pittura barocca a una Nobel per la Letteratura, da una rivoluzionaria del costume a una delle voci più riconoscibili della musica pop internazionale. La scelta di queste figure non è casuale: riflette la mission stessa del programma, ovvero raccontare il talento femminile in tutta la sua varietà.

Da RaiPlay a Rai 2, un progetto che continua a crescere

Nato nel 2019, PizzaGirls ha totalizzato ad oggi 116 puntate e superato i 30 milioni di ascolti, un percorso che Carlo Fumo ha commentato così con soddisfazione: «Il traguardo del daytime di Rai 2 rappresenta per noi una grande opportunità di crescere ancora di più e dare voce con più forza alla mission di PizzaGirls, che attraverso un format di intrattenimento dedicato alla pizza ha acceso un faro sulle pari opportunità in un settore ancora troppo a prevalenza maschile».

Carlo Fumo, ideatore del programma “PizzaGirls”

Fumo ha ringraziato il direttore dei contenuti digitali e transmediali Rai Marcello Ciannamea per aver creduto nel progetto e l'avvocato Angelo Maietta per aver coordinato il percorso istituzionale che ha portato al risultato odierno. Il programma punta anche a espandersi oltre i confini nazionali grazie a un piano editoriale attivo sul canale YouTube ufficiale, aggiornato ogni settimana con nuovi contenuti pensati per allargare la community di PizzaGirls a un pubblico internazionale.