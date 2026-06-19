L’energia che rende più competitivi ristoranti e bar

Nel settore HoReCa, l’energia è una risorsa strategica che incide su ogni aspetto dell’attività: dalla conservazione degli alimenti al funzionamento delle cucine professionali, dal comfort degli ospiti alla qualità del servizio.

Oggi le aziende della ristorazione e dell’ospitalità non cercano semplicemente un’offerta per la fornitura di energia, ma servizi che le rendano più competitive rispetto alla concorrenza. Risparmio in bolletta, efficientamento energetico, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e servizi dedicati rappresentano leve sempre più importanti per migliorare la competitività e rafforzare la resilienza delle imprese.

C’è poi un ulteriore elemento da considerare: la continuità operativa. In un ristorante o in una struttura ricettiva, un’interruzione di energia può tradursi in disservizi, rallentamenti delle attività, criticità nella conservazione delle materie prime e un inevitabile impatto sull’esperienza del cliente.

In questo scenario Enel si propone come interlocutore unico per il mondo HoReCa, un partner energetico a 360° con una proposta che combina fornitura di energia, servizi tecnologici e un servizio di consulenza specializzata.

La ricarica elettrica nelle strutture ricettive con l’offerta Set&Charge

La diffusione dei veicoli elettrici sta modificando le aspettative dei consumatori e creando nuove opportunità per le imprese dell’ospitalità.

Con Set&Charge, Enel offre agli hotel la possibilità di installare punti di ricarica per veicoli elettrici nelle proprie aree di sosta, mettendo il servizio a disposizione sia degli ospiti sia della collettività.

La soluzione comprende infrastruttura di ricarica, software di gestione Net Manager e fornitura di energia elettrica, tutto gestito attraverso un’unica fattura. Grazie alla piattaforma dedicata è possibile monitorare le ricariche, personalizzare le tariffe e tenere sotto controllo le transazioni.

Inoltre, l’integrazione con l’app Enel on Your Way consente di rendere le stazioni visibili agli utenti dell’app e alle flotte aziendali, aumentando la visibilità della struttura e creando nuove opportunità di ricavo.

Impianti fotovoltaici: investire nell’autoproduzione energetica

Tra le opportunità più interessanti per le aziende del comparto figura l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’installazione di impianti fotovoltaici consente infatti di ridurre la dipendenza dall’energia acquistata dalla rete, migliorando il controllo dei costi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Enel accompagna le strutture interessate lungo tutto il percorso di realizzazione dell’impianto, dallo studio di fattibilità alla progettazione, passando per la gestione dell’iter amministrativo fino all’installazione e alla messa in esercizio.

Un supporto che si estende anche all’individuazione di bandi e incentivi, grazie a un servizio di consulenza dedicato che aiuta le imprese a intercettare opportunità di finanziamento e agevolazioni utili a sostenere gli investimenti.

Per molte realtà del settore, il fotovoltaico rappresenta oggi non solo uno strumento per contenere i costi energetici, ma anche un elemento distintivo capace di valorizzare l’impegno verso la sostenibilità agli occhi di clienti e stakeholder.

Regolare la tensione per migliorare la qualità dell’energia con Save Up

Ridurre i consumi non significa necessariamente utilizzare meno energia, ma utilizzarla meglio. È proprio da questa logica che Enel propone Save Up, uno stabilizzatore di tensione per migliorare la Power Quality, ovvero la qualità dell’energia elettrica fornita alle apparecchiature.

Molte utenze elettriche lavorano infatti con una tensione superiore a quella realmente necessaria al loro funzionamento. Questa condizione può comportare consumi più elevati e un maggiore stress per le apparecchiature.

Save Up interviene regolando la tensione in base alle esigenze operative, favorendo la riduzione dell’assorbimento di potenza attiva e reattiva. Il risultato è un miglioramento dell’efficienza energetica e una gestione più ottimale degli impianti.

Un partner unico per accompagnare la crescita del settore

La transizione energetica sta trasformando il modo in cui le imprese HoReCa gestiscono i propri consumi e pianificano gli investimenti. In questo contesto, avere a disposizione un partner unico come Enel capace di integrare fornitura energetica, consulenza specializzata e soluzioni tecnologiche rappresenta un vantaggio competitivo sempre più rilevante.

Dalle offerte luce e gas dedicate alle soluzioni per l’efficientamento energetico, dagli impianti fotovoltaici, fino alla mobilità elettrica con Set&Charge, Enel mette a disposizione un ecosistema di servizi pensato per accompagnare le aziende verso una gestione più efficiente e sostenibile dell’energia. Grazie a soluzioni pensate per durare nel tempo, come le offerte di energia a tariffa fissa della gamma Fidelity, e alla possibilità di contare su una rete di consulenti specializzati esclusivamente dedicata alle imprese del settore HoReCa, Enel si propone come il partner energetico ideale con cui costruire una relazione di fiducia solida e stabile nel tempo.