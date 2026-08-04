CURIOSITÀ
Qual è lo sport più pericoloso al mondo?
Scopri qual è lo sport più pericoloso al mondo. Analisi dettagliata sul BASE jumping, sulle discipline estreme e sui tassi di infortunio nello sport.
Misurare l'indice di rischio di un'attività sportiva non è un'operazione immediata. Un conto è contare i traumi ossei o le distorsioni tipiche del rugby e dello sci, un altro è analizzare la percentuale di eventi fatali in rapporto a chi pratica una disciplina. Quando si cerca di capire qual è lo sport più pericoloso al mondo, l'attenzione si sposta per forza di cose su scenari estremi, contesti in cui un millesimo di secondo o una folata di vento imprevista cancellano ogni margine di errore, trasformando lo sbaglio in tragedia.
Le probabilità di riuscita di queste grandi imprese montane o delle corse su strada più famose vengono seguite con attenzione anche dagli esperti di dati, e questo genere di analisi si riflette nei numeri e nelle quote proposti da piattaforme informative e operatori del settore come marathonbet.it, lottomatica.it o bet365.it.
Base jumping e volo con la tuta alare
Il paracadutismo tradizionale offre ampi margini di sicurezza grazie alle quote di lancio elevate che permettono di gestire gli imprevisti. Nel base jumping, al contrario, ci si lancia da punti fermi come pareti rocciose, piloni o palazzi.
In questi contesti, la velocità di caduta aumenta in pochissimi secondi e la vicinanza estrema agli ostacoli rende letale qualsiasi imprevisto. Chi pratica questa disciplina ha a disposizione solo una manciata di metri per correggere la traiettoria o rimediare a un'apertura imperfetta della vela: basta un calcolo impreciso di pochi centimetri o una bava di vento laterale per azzerare ogni possibilità di salvezza.
Il Tourist Trophy dell'Isola di Man
Nel motorsport, il primato della pericolosità spetta alle gare su strada, e in particolare al celebre Tourist Trophy che si corre ogni anno sull'Isola di Man. Lungo il circuito del Mountain Course, i piloti sfiorano e superano i 320 chilometri orari su normali strade cittadine, strette tra muretti a secco, pali della luce e caseggiati.
Qui non esistono le ampie vie di fuga sabbiose o le barriere deformabili studiate per i circuiti moderni del motomondiale: il minimo errore si paga a carissimo prezzo. Le federazioni motociclistiche e i comitati organizzatori aggiornano continuamente i protocolli di sicurezza nel tentativo di proteggere i piloti, come si può riscontrare nelle linee guida tecniche della Fédération Internationale de Motocyclisme, eppure l'azzeramento del rischio su un tracciato stradale di oltre sessanta chilometri rimane un obiettivo impossibile da raggiungere.
L'alpinismo estremo oltre gli ottomila metri
In alta quota le regole cambiano del tutto. Sopra gli ottomila metri la mancanza di ossigeno è tale che il corpo umano inizia a cedere progressivamente. Su montagne come l’Annapurna I l'altitudine estrema si somma a pericoli oggettivi continui: valanghe repentine, crolli di seracchi e il rischio costante di edemi cerebrali causati dalla pressione. Qui la sola preparazione fisica non basta: senza una finestra di meteo perfetto e una buona dose di fortuna, le probabilità di tornare indietro si riducono drasticamente.