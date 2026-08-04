Misurare l'indice di rischio di un'attività sportiva non è un'operazione immediata. Un conto è contare i traumi ossei o le distorsioni tipiche del rugby e dello sci, un altro è analizzare la percentuale di eventi fatali in rapporto a chi pratica una disciplina. Quando si cerca di capire qual è lo sport più pericoloso al mondo, l'attenzione si sposta per forza di cose su scenari estremi, contesti in cui un millesimo di secondo o una folata di vento imprevista cancellano ogni margine di errore, trasformando lo sbaglio in tragedia.

Le probabilità di riuscita di queste grandi imprese montane o delle corse su strada più famose vengono seguite con attenzione anche dagli esperti di dati, e questo genere di analisi si riflette nei numeri e nelle quote proposti da piattaforme informative e operatori del settore come marathonbet.it, lottomatica.it o bet365.it.