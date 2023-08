Cinema, serie Tv e videogames: la cucina grande protagonista

Film e serie Tv incentrati sulla cucina riscuotono abitualmente grande successo tra il pubblico. Qual è il loro segreto? Forse tutto nasce dal fatto che il cibo non si limita a solleticare il palato, ma agisce anche a livello inconscio. A volte è sufficiente sentire un profumo o assistere alla preparazione di una ricetta, dal vivo o in televisione, per veder riaffiorare ricordi d'infanzia. E un buon piatto prima di soddisfare le papille gustative, appaga la vista.

Prendendo in considerazione unicamente le Serie Tv, tra i titoli ad aver solleticato il pubblico meritano una citazione la docu-serie Chef's Table e The Bear. La seconda, in particolare, ha attirato l'attenzione soprattutto perché presenta il mondo della cucina senza puntare eccessivamente sul fattore estetico, scelta comune ai film di genere, preferendo raccontare cosa avviene dietro ai fornelli realmente, tra fatica e difficoltà. Ma esiste un altro settore in cui la cucina ha saputo proporsi ottenendo ottimi risultati: quello del gaming.

Da Pac-Man ai giochi di ruolo e casinò online

Nell'epoca d'oro dei videogames, gli anni '80, il primo cibo a comparire è stata la frutta. Nel famosissimo Pac-Man, il protagonista giallo consumava voracemente il cibo trovato lungo il percorso. Poi sono arrivati i funghi, comparsi nelle avventure di Super Mario. Famosissime, e ancora oggi amati, e ricercati, dagli appassionati di casinò online, sono le fruit machines, ossia le slot che vedono comparire sui rulli ciliegie, banane e altri frutti. La nascita di nuovi generi ha fornito altri spunti, con i giochi di ruolo e i "gestionali/simulatori" a fornire idee interessanti. Nel 1993 è giunto "Pizza Tycon", con ogni probabilità il primo titolo a chiedere a impegnare i giocatori nella preparazione di pietanze. Nei giochi di ruolo, invece, il cibo costituiva l'elemento in grado di ridare energia ai protagonisti, ripristinando una porzione della "vita" persa nel corso dell'avventura. Stesso ruolo assunto nei picchiaduro a scorrimento, in primis "Final Fight" (erano hamburger e una bibita gassata a ristorare i combattenti). Tornando ai giochi di ruolo, con il passare del tempo il cibo ha smesso di essere unicamente un "bonus". Scegliere un alimento sbagliato, anzi, rivestiva il ruolo di "malus".

L'evoluzione del food preparing

Il "food preparing" ha in "Cooking mama" e in "Overcooked" due dei titoli più celebrati. Il secondo, un party-game con cui divertirsi assieme agli amici, ha dato una vera svolta al comparto. Anche i giochi "survival" hanno iniziato a scandagliare le varie possibilità offerte dalla preparazione del cibo. La necessità dei protagonisti di sopravvivere ha reso essenziale anche il reperimento dei vari ingredienti da utilizzare per i piatti. Alle sessioni di caccia e pesca si sono affiancate la coltivazione e la ricerca delle spezie. Zelda-"Breath of The Wild", action-adventure giunto nel 2017, è un esempio perfetto di tale tendenza. Non stupisce che la Polygon, una delle più note testate americane nel campo dei videogames, abbia richiesto ad alcuni redattori di preparare in una vera cucina diversi dei piatti apparsi nei giochi.

Cucinare virtualmente dallo smartphone

"Spongebob: sfida al Krusty" è un altro titolo che ha stuzzicato l'interesse del pubblico, attirando soprattutto i bambini, grandi appassionati del cartone animato ambientato sott'acqua e dedicato alla simpatica spugna SpongeBob. Finalmente, grazie a questo gioco, è possibile scoprire la segretissima ricetta del Krabby Patty. Un gameplay intuitivo che permette anche ai più piccoli di mettersi alla prova ai fornelli, disponibile in versione mobile. Altro gioco da ricordare è "Cooking Craze", che vede i giocatori assumere il ruolo di chef, girando le cucine di tutto il mondo per preparare hamburger, grigliate e piatti di sushi. Un titolo veloce caratterizzato da ben 400 livelli.